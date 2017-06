Erken het belang van de fietser

In 2015 was de helft van het aantal ernstige verkeers­gewonden (21.000) bijvoorbeeld fietser. En van de 621 verkeersdoden, waren er 185 fietsers.

Het zijn alarmerende cijfers. De fiets, het ideale vervoermiddel voor de korte en middellange afstand, dé ­oplossing voor veel stadsproblemen zoals congestie, schaarste aan parkeerruimte en luchtvervuiling, rijdt zich steeds vaker klem in het moderne verkeer. Zelfs het domein bij uitstek voor de tweewielers, onze fietspaden, zijn overvol aan het raken. Bakfietsen, fietsen met appende jongeren, soms met z’n drieën naast elkaar, racefietsen mét maar vaker nog zónder bel, brom- of snorfietsen en niet te vergeten die grote groep senioren die zich op de e-bike deelnemer aan de Tour de France waant: allemaal hebben ze hun eigen snelheden en eisen ze op eigen manier ruimte op. Dat kan, net als bij te veel auto’s op de snelweg, leiden tot gevaar, maar ook tot irritatie, chagrijn of regelrechte hufterigheid. Zélfs in een land dat volgens de VN tot de gelukkigste van de wereld mag worden gerekend.

De van­zelf­spre­kend­heid waarmee decennialang alle autovervoer is gefaciliteerd, mag nu eindelijk weleens de fietser ten goede komen

Het antwoord op dit probleem is flink investeren in de infrastructuur. De vanzelfsprekendheid waarmee decennialang alle autovervoer is gefaciliteerd, mag nu eindelijk weleens de fietser ten goede komen. De knop moet om in het denken over de inrichting van de openbare ruimte; de fiets moet daarin een centrale positie krijgen. Waarom zoveel parkeerplekken voor auto’s bij de supermarkt, terwijl fietsers genoegen moeten nemen met een akelig smal stoepje? Waarom niet meer en bredere afzonderlijke fietsstroken of, als daar geen ruimte voor is, wegen waar uitsluitend 30 kilometer gereden mag worden – een snelheid die stevig gecontroleerd wordt? En waarom krijgen fietsers niet sneller groen bij het verkeerslicht?

Ook snelle fietsen verdienen een eigen plek in het verkeer. Nu wordt bijvoorbeeld de speed pedelec, populair bij forenzen, van het fietspad verbannen omdat de snelheid, die kan oplopen tot 45 kilometer, te hoog is. Maar hoe veilig is dat? Beter is het meer te investeren in afzonderlijke snelle fietspaden en bestaande fietspaden te verbreden. Alleen zo lijken ongelukken, chagrijn en hufterigheid op het fietspad te voorkomen. De fiets mag niet aan zijn eigen succes ten onder gaan.

