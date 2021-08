Erken de Taliban niet als als legitieme regering van Afhanistan

Laat het Afghaanse volk niet in de steek en erken de door hen verafschuwde Taliban niet als hun legitieme regering, bepleit Ofran Badakhshani.

Het tempo waarmee Afghanistan aan de terroristische groep Taliban is overhandigd, heeft velen overvallen. Wij denken aan de gevaren van allen die met ons hebben samengewerkt en recht hebben op een veilig leven, maar we zijn ons ook bewust van het belang van Afghanistan.

Twintig jaar lang heeft dat land gebouwd aan een generatie Afghanen, die net genoeg zelfvertrouwen hadden vergaard om in de maakbaarheid van hun land te geloven. Voor het eerst zijn er duizenden hoogopgeleide vrouwen en is er vooruitgang in de kunst, cultuur en politiek. Voor het eerst is er een ongekende vrijheid van meningsuiting, ongeëvenaard in de regio. Voor het eerst is er de mogelijkheid om deel te nemen aan democratische processen. Weliswaar niet een democratie zoals wij die kennen, maar één in de maak.

Een terroristische groep gelegitimeerd

Door direct met de Taliban te onderhandelen hebben de Amerikanen, terwijl de internationale gemeenschap toekeek, een terroristische groep gelegitimeerd. Het Afghaanse volk en de Afghaanse regering werden volledig buiten beschouwing gelaten, terwijl landen als Iran, China, Turkije, Rusland, Pakistan en Qatar direct of indirect gesprekpartners waren om over het lot van het Afghaanse volk te beslissen.

Ten onrechte is er internationaal veel kritiek op het Afghaanse volk en zijn leger. Waarom hebben ze zich niet verzet? Daar tegenover wil ik stellen: wie heeft het Afghaanse volk gevraagd wat het zelf wil? Wie heeft er een akkoord getekend met een terroristische groep?

Corrupte regering

Tijdens de verkiezingen van 2019 heeft het Afghaanse volk een duidelijk signaal afgegeven dat het niet langer achter een corrupte regering stond. Daarom hebben van meer dan negen miljoen stemgerechtigden slechts één miljoen mensen gestemd. Geen van de kandidaten had een legitieme reden om tot president uitgeroepen te worden. Maar onder het directe toezicht van de internationale gemeenschap, en Europese Unie in het bijzonder, heeft de ‘onafhankelijke verkiezingscommissie’ de nu voortvluchtige president als winnaar uitgeroepen.

Om een einde te maken aan de decennialange en bloedige oorlogen was het Afghaanse volk bereid om de Taliban te vergeven, mits ze de Afghaanse grondwet respecteerden en meededen aan de verkiezingen. Vanaf dag één heeft de Taliban gezegd dat het deze in hun ogen wereldlijke orde, die onverenigbaar is met de sharia, niet zou accepteren.

Er zijn Afghanen, ook hier in Nederland en Europa, die enorme sympathie hebben voor de Taliban en hun gedachtengoed. Maar ik kan gelukkig ook zeggen dat de meerderheid van het Afghaanse volk de Taliban en hun middeleeuwse ideologie verafschuwt. Op dit moment is er één provincie, Panjshir, die nog niet in de handen van de Taliban is.

Het legitieme verzet

De vicepresident van Afghanistan, die volgens de Afghaanse grondwet bij afwezigheid van de president diens legitieme vervanger is, zit op dit moment in dezelfde provincie. Vandaaruit heeft hij verzet tegen de Taliban aangekondigd en gewaarschuwd voor de rampzalige gevolgen voor de wereld, mocht Afghanistan in handen van de terroristen blijven. Hij heeft de internationale gemeenschap gevraagd om het legitieme verzet te ondersteunen.

Het minste wat we kunnen doen is ervoor zorgen dat we als Europa, de voorvechter van vrijheid en mensenrechten, een terroristische organisatie als de Taliban niet als de legitieme regering van Afghanistan erkennen. We kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan Canada.

Laten we bovendien luisteren naar de duizenden analisten die ons waarschuwen voor de catastrofale gevolgen van een mogelijke burgeroorlog en de reorganisatie van het internationale terrorisme.

Mensen die denken dat deze dreigingen alleen tot Afghanistan beperkt zullen blijven, hebben er in ultieme naïviteit geen kaas van gegeten.

