Erik Jan Harmens denkt net voor het inslapen vaak nog aan tienduizenden dingen

Ik heb op zich een redelijk grote kop, dat scheelt. Toen ik acht was wou ik een keer een proefles paardrijden, maar zelfs de caps voor volwassenen waren te klein. Ook honkbalpetjes zijn aan mij niet besteed, ook niet op de wijdste stand.

Voor een van de tienduizenden dingen waar ik dagelijks aan denk, neem ik u mee naar mijn slaapkamer. Mogen jullie allemaal ‘whoeeeeee’ roepen, maar het gaat niet over seks. Wel over aan welke kant van het bed ik lig. Dat is altijd rechts, voor de kijkers links. Na het vrijen (oké, gaat het toch over seks) beland ik weleens aan de andere kant van het matras, maar dan vraag ik mijn geliefde vlak voor haar luiken dichtgaan om terug naar haar oorspronkelijke positie te rollen.

Voor joker

Naast mijn bed staat altijd een glaasje water, maar het gekke is: ik drink er nooit uit, want dan moet ik steeds naar de wc. Dat water staat er dus voor joker, toch kan ik het niet missen. Nog iets: voor ik ga slapen check ik of het dekbed aan mijn kant helemaal tot in de rechterbovenhoek in de hoes zit. Dat moet, anders klopt het niet. Wat ‘het’ is kan ik u niet precies vertellen, wel weet ik dat dit vroeger toen ik nog dronk allemaal niet terzake deed. Dan wankelde ik de trap op en viel mijn bed in alsof ik werd gefusilleerd.

Nu ik zonder verdoving leef denk ik ook net voor ik zou moeten inslapen vaak nog aan tienduizenden dingen, waardoor ik uren wakker lig. Ik zou een OFF-knop willen waarmee ik mezelf uit kan zetten, maar die heb ik niet, ik sta alleen maar ON. Als ik me voorstel hoe mijn buren wél onbezorgd liggen te ronken, terwijl ik als een soldaat op wacht het donker instaar, voel ik me eenzaam en word ik verdrietig. Gelukkig heb ik dan altijd nog mijn wekkerradio, die zet ik op snooze, zodat ‘ie na een uur vanzelf uit gaat. Ik luister altijd naar ‘Nooit meer slapen’ op NPO Radio 1, dat programma zet ik dan zo zacht dat ik geen woord versta van wat presentator Pieter van der Wielen zegt. Ik hoor enkel dát hij iets zegt, dat hij wakker is, net als ik, en dat troost me. Ik slaap nog steeds niet, maar voel me minder alleen.

