Ergerlijk, die bijlagen bij de krant, maar ze zorgen er mede voor dat Trouw kan worden uitgegeven

De speciale Trouw-bijeenkomst op het festival vorige week zaterdag was in een mum van tijd uitverkocht, terwijl de zaal deze keer bijna twee keer zo groot was als het jaar daarvoor. Kennelijk spreken de sociaal betrokken films uit tal van landen lezers en bezoekers aan. In ieder geval ook de Postcode Loterij, die het festival met een half miljoen per jaar gaat steunen. Daarmee is de continuïteit van dit relatief kleine festival voor de middellange termijn gewaarborgd.

De Movies that Matter-special is een van de vaste bijlagen van de krant, naast de Trouw Duurzame 100 en de Fiets- en Wandelbijlage. Deze bijlagen worden gemaakt onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdredactie. Redacteuren en freelancers schrijven de verhalen. Hierover ontvang ik zelden klachten van lezers.

Of het nu om Hahn gaat, of Hertog Jan of een ingestoken envelop van een hulp­or­ga­ni­sa­tie, sommige lezers hebben er een hekel aan hiermee geconfronteerd te worden

Anders is het met een reeks van commerciële ‘instekers’ die aan de krant worden toegevoegd, bijna elke maand wel een. Irritatie veroorzaken soms de modefolders van kledingbedrijf Peter Hahn. Mensen hebben ­bijvoorbeeld een nee-sticker op hun brievenbus, terwijl ze via de krant toch een reclamefolder krijgen. Mijn moeder zaliger daarentegen bestelde naar hartelust kleding uit deze folder.

Eerder dit jaar was er een bijzondere bijlage van Hertog Jan ingestoken in de krant, ‘De anatomie van smaak’. Een bijzonder fraaie reclamebijlage met fotografie van hoog niveau. Zoals duidelijk vermeld op de voorpagina ging het hier om een ‘commerciële bijlage’, het colofon vermeldde dat de redactie niet verantwoordelijk was voor de inhoud van deze bijlage.

Hekel Naast commerciële bijlagen worden er ook regelmatig brieven en folders ingestoken van charitatieve organisaties die om donaties vragen voor goede doelen. Een bijzondere ­categorie vormen de bijlagen van de Pulse Media Group en van Mona van den Berg. Pulse Media is een uitgever die zich richt op ontwikkelingen in de gezondheidsbranche en via de kranten van de Persgroep bijlagen verspreidt. De bijlage over zeldzame aandoeningen die u gisteren bij uw krant vond, is van Pulse. Mona van den Berg is een sociaal bewogen fotografe die specials maakt over mensenrechten, vluchtelingen en ontwikkelingshulp. Advertenties en bijlagen, strikt gescheiden van de redactie, zorgen er mede voor dat Trouw kan worden uitgegeven. Of het nu om Hahn gaat, of Hertog Jan of een ingestoken envelop van een hulporganisatie, sommige lezers hebben er een hekel aan hiermee geconfronteerd te worden. Ik begrijp dat wel, maar zie het ook een slag anders. In het verleden waren dit advertenties in de krant. Als we veel aanbod hadden ging het aantal pagina’s omhoog. Dat gebeurt nog steeds. Maar adverteerders zoeken ook nieuwe manieren om hun boodschap onder de aandacht te brengen. Een van die manieren is een zogeheten insteker in de krant in plaats van een of meerdere advertenties in de dagkrant of de Verdieping. Je kunt ook andersom redeneren: een bijlage is een advertentie die ook in de krant had kunnen staan, eventueel verspreid over meerdere pagina’s. Advertenties en bijlagen, strikt gescheiden van de redactie, zorgen er mede voor dat Trouw kan worden uitgegeven. Ook als u zich wellicht ergert aan zo’n bijlage of envelop, zou dat een verzoenende gedachte kunnen zijn.