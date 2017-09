Ergens dacht iemand: 'Bureaucratie, dat lijkt me een oplossing voor dit probleem!'

De zombiemier maakt zich los van de groep en bijt zich vast in de hoofdnerf van een blad. Daar sterft de mier langzaam, terwijl de zombieschimmel een buigzame stengel - een stoma - uit de kop van de mier laat groeien, waarmee deze weer andere mieren kan besmetten.

Voor mierenkolonies is deze schimmel levensgevaarlijk; hij staat erom bekend dat hij hele kolonies kan uitroeien. Daarom tillen gezonde mieren wanneer ze een zombiesoortgenoot vinden, deze heel ver bij het nest vandaan, zodat hij geen verdere schade kan aanrichten.

Keuzedelen

Welnu, in het mbo is het de laatste tijd onrustig. Vroeger had het mbo een vrij deel in het programma van zo'n 20 procent van de lestijd, maar die ruimte bleek niet goed te worden benut. Als oplossing werden toen keuzedelen geïntroduceerd: mbo-instellingen moesten hun vrije ruimte gaan invullen in samenwerking met het bedrijfsleven. Daarmee konden ze recht doen aan lokale verschillen - denk bijvoorbeeld aan aardbevingsbestendig bouwen in Groningen - en studenten wat keuze bieden. Addertje - of laten we zeggen, zombieschimmeltje - onder het gras is dat die keuzedelen wel even geregistreerd moeten worden bij het SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Het had niet per se gehoeven, maar uiteraard liep dit totaal uit de hand. Mbo-instellingen hebben inmiddels 850 (!) keuzedelen geregistreerd die van allerlei stempeltjes voorzien moeten worden, door een hele armada aan SBB-commissietjes en -proceduretjes. En alsof dat nog niet voldoende bureaucratie was, moet de onderwijsinspectie - die hebben toch niks te doen, dacht iemand vast - ook nog eens toezicht gaan houden op de examinering van al die keuzedelen.

We vergeten dat er ergens een mier was die dacht: 'Bureaucratie, dat lijkt me een oplossing voor dit probleem!'

Tot overmaat van ramp stelde de Tweede Kamer ook nog eens verplicht dat al die keuzedelen in de zak/slaag-regeling zouden meetellen. Dat brengt ook weer allerlei nieuwe regels en bepalingen met zich mee. Wie voor de grap die groeiende stoma eens wil bekijken kijkt op www.herzieningmbo.nl.

De gezonde mieren beginnen zich te roeren. Docenten beklagen zich over het tijdverslindende papierwerk. Bij de mbo-besturen groeit het verzet. In een vlucht naar voren liet Bussemaker daarom afgelopen donderdag in een Kamerbrief weten dat ze de keuzedelen voorlopig nog niet laat meetellen in zak/slaag-regeling.

Allemaal heel verstandig natuurlijk. Maar we vergeten dat er ergens een mier was die dacht: 'Bureaucratie, dat lijkt me een oplossing voor dit probleem!' Die moeten we vandaag nog vinden en ergens naartoe brengen, ver, heel ver hier vandaan.