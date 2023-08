Stoppen of doorgaan? Het einde is nog lang niet in zicht van de uittocht van bekende en minder bekende namen uit politiek Den Haag. Als dominostenen die elkaar aantikken kondigen ze hun terugtreden aan. Eerst de politieke leiders van diverse partijen, inmiddels ook het ene na het andere Tweede Kamerlid.

Het lijkt bijna of het vertrek van de één het afscheid van de ander uitlokt. De teller van het aantal vertrekkende Tweede Kamerleden staat op zeventien en daar zal het niet bij blijven. Op vakantieadressen wordt nog volop nagedacht over een plek op de lijst.

Die uittocht is een veeg teken, omdat veel Kamerleden veel sneller stoppen dan je op grond van hun liefde voor het parlementaire vak zou verwachten. Voor de kiezers hoeven ze het ook niet te doen. Die kunnen ervaring juist wel waarderen.

Electoraal gezien zou daarom eerder logisch zijn om graag door te willen. Zie de aantrekkingskracht van langstzittende Tweede Kamerleden, die allemaal zeer gerespecteerd zijn bij hun kiezers. Pieter Omtzigt is al 19 jaar Kamerlid. Renske Leijten bouwde voor de SP 17 jaar aan haar parlementaire roem. Kees van der Staaij is na 25 jaar invloedrijker dan ooit voor de SGP.

Moeilijker om tien jaar vol te houden

Dus waarom niet voor vier jaar bijtekenen? Ook partijen profiteren ervan. Het probleem is alleen dat de politieke talenten het persoonlijk steeds moeilijker vinden om het tien jaar vol te houden in de Kamer. De dagelijkse stroom onlinebedreigingen en verwensingen heeft het werk loodzwaar gemaakt. Maar dat is niet het enige probleem. Ook de politieke situatie speelt een rol.

Er zit veel frustratie achter de leegloop van de Tweede Kamer. De leegloop valt niet los zien van de sfeer van politieke verlamming die Den Haag de afgelopen jaren kende. Kamerleden die nu vertrekken hebben de coronacrisis meegemaakt, de lange en soms vijandige kabinetsformatie en daarna de repeterende vertrouwensbreuk tussen premier Rutte en de oppositie. Ze beten de tanden stuk op het toeslagenschandaal en de gesloten bestuurscultuur. Politieke verdeeldheid zorgde voor stilstand. In het midden waren partijen tot elkaar veroordeeld om compromissen mogelijk te maken. In de oppositie was er net zo goed grote verdeeldheid.

Veelzeggend is de brief van GroenLinks’er Corinne Ellemeet, die als Kamerlid veel respect vergaarde met initiatiefwetten en het bruggenbouwen naar andere fracties. Ze had kunnen doorgroeien naar parlementaire roem, maar stopt na de verkiezingen, na zes jaar. Over de vele bedreigingen die ze ontving meldt Ellemeet eufemistisch dat het een ‘guur klimaat’ was om in te werken, maar verder is de afscheidsbrief een liefdevolle ode aan het parlementaire werk, over mooie Kamerdebatten en over “oprechte gedeelde betrokkenheid op de inhoud” die er ook nog steeds bestaat tussen partijen.

En toch stopt ze. Zoals ook PvdA’er Henk Nijboer stopt, Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan (verrassend vroeg, hij is nog maar drie jaar fractievoorzitter). En Sylvana Simons, Peter Kwint (SP), Nicki Pouw (JA21) en anderen.

Blijkbaar ervaren zij de val van het kabinet nog niet als hét moment dat in Den Haag alles makkelijker wordt. Ook voor Kamerleden van regeringspartijen wacht nu de beslissing: gaan ze door om de politieke verlamming te bestrijden? Of zijn ze moegestreden en mag een ander dat vanaf nu proberen te doen?