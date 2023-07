Er zijn twee soorten Frankrijk, en de kloof daartussen wordt dieper

Zoals in de middeleeuwen de klokken van de tocsin (noodklok) werden geluid als een aanval op een stad dreigde, werden maandag om 12 uur bij honderden Franse stadhuizen de sirenes aangezet. Veel Fransen hadden zich bij hun gemeentehuizen gevoegd om tegen het geweld van de afgelopen nachten te protesteren.

Honderden van die overheidsgebouwen zijn door relschoppers aangevallen en soms werden ook burgemeesters fysiek bedreigd. De AMF, organisatie van burgemeesters, had opgeroepen tot ‘mobilisatie van burgers voor een terugkeer naar de republikeinse orde’.

Ziehier misschien een illustratie van de kop van de Volkskrant maandag op zijn voorpagina: ‘Dood Nahel legt diepe scheur in Frankrijk bloot’. Na de moord op een 17-jarige door een Franse politieagent, ziet deze krant in de komst van reljongeren op de Champs-Élysées een wraakneming van jongeren met een migratieachtergrond op ‘het deel van Frankrijk dat in grote welvaart leeft’. Ik ben er alleen niet van overtuigd dat het bij die stadhuisprotesten om burgers ging die ‘in grote welvaart leven’. Ik zag op beelden vooral gewone en angstige Fransen, bang dat hun land naar een soort burgeroorlog met etnisch karakter afglijdt.

De stemming is omgeslagen

Maar deze scheur bestaat wel en de kloof wordt met de dag dieper. Tijdens de eerste uren na de moord op de 17-jarige Nahel door een motoragent, kon je bij veel Fransen empathie voor het slachtoffer bespeuren en begrip voor de woede. Maar na vele nachten van uiterst gewelddadig gedrag van jongeren is de stemming omgeslagen. Fransen kiezen volgens peilingen voor een harde repressie tegen de relschoppers.

Zo wil 70 procent dat de noodtoestand wordt afgekondigd, terwijl hetzelfde percentage wil dat het leger wordt ingezet. Verder wenst 67 procent van de geënquêteerden dat er geen wettelijke bescherming meer voor rellende minderjarigen zou gelden. Nog veelzeggender is het succes van de doneeractie die de radicaal-rechtse publicist Jean Hossam Boutros Messiha, zelf van Egyptische afkomst, is begonnen als ‘steun voor de familie van de politieagent uit Nanterre’ (die het fatale schot heeft gelost). Gisteren om 14.00 uur was een totaalbedrag van een miljoen euro gedoneerd door 44.000 mensen. Ziehier een schets van de kloof die tussen twee soorten Frankrijk aan het ontstaan is.

De steeds negatiever wordende houding van doorsnee Fransen tegen jongeren uit migrantenbuurten is niet alleen gevoed door de zware aanvallen op republikeinse symbolen (zie mijn zaterdagcolumn). Wat kwaad bloed zet, zijn al die zelf geschoten video’s waarop uitbundig lachende plunderaars te zien zijn, die honderden winkels leegroofden en soms in brand staken.

Zaterdag werd al een eerste balans gepubliceerd: een tiental winkelcentra en meer dan 200 supermarktketens als Lidl, Aldi of Carrefour zijn aangevallen en geplunderd – waarvan er 15 in brand werden gestoken – evenals 250 tabakswinkels en 250 bankfilialen. Niet goed te praten, behalve voor de bekende journalist Serge July (80), maandag in het linkse dagblad Libération (dat hij met Jean-Paul Sartre mede opgericht heeft): ‘Deze wereld is die van de uitgeslotenen, die ook van consumptie worden uitgesloten, wat wordt ervaren als de ergste vorm van uitsluiting, zoals blijkt uit de massale plunderingen tijdens de rellen’.

