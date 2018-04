Er zijn striktere regels nodig voor Facebook

Mark Zuckerberg was op het matje geroepen vanwege onethische praktijken van zijn onderneming, maar hij doorstond met gemak een verhoor van niet erg deskundige politici, die in sommige gevallen vooral erg onder de indruk bleken van de Facebookoprichter.

Als Zuckerberg dan toch een lastige vraag werd gesteld, volgde het zinnetje 'Daar komt mijn team nog op terug', niet één keer, maar tientallen keren. Zo kwam de 33-jarige multimiljardair wel erg makkelijk weg. Terwijl de zorgen over de praktijken van Facebook, en (vooral) de manier waarop het bedrijf vervolgens omgaat met die zorgen, groot zijn.

Informatiereus

Facebook beheert de belangrijkste sociale infrastructuur van meer dan twee miljard mensen, en bezit vanwege die sleutelrol een ongekende hoeveelheid soms heel intieme informatie over die mensen. En trouwens niet alleen over hen, maar ook over veel mensen die geen Facebookgebruiker zijn. Het bedrijf is een monopolist die elke potentiële concurrent opkoopt.

In landen als Burma of Sri Lanka kon ongebreidelde haatspraak zich zonder ingrijpen van Facebook onder miljoenen gebruikers verspreiden

Je mag verwachten dat Facebook nauwgezet omgaat met zijn rol, en dat het bedrijf er minimaal voor zorgt dat al die informatie niet in kwaadwillende handen kan vallen. Maar de affaire met databedrijf Cambridge Analytica bewijst dat dat niet het geval is. Anderen kunnen met de informatie aan de haal gaan en er onethische dingen mee doen. Er democratische verkiezingen mee manipuleren bijvoorbeeld. Ook met zijn verantwoordelijkheid als beheerder van een planeetomspannend sociaal netwerk gaat Facebook nogal achteloos om. In landen als Burma of Sri Lanka kon ongebreidelde haatspraak zich zonder ingrijpen van het bedrijf onder miljoenen gebruikers verspreiden.

Niets wijst er echter op dat Facebook leert van fouten. Zuckerberg zei misschien sorry tijdens de hoorzittingen in het Congres, maar keer op keer laat zijn bedrijf zien dat het niet of nauwelijks bereid is zijn modellen en algoritmes aan te passen.