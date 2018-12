Er zijn mensen voor wie Wilders, Baudet en Orbán helden zijn

Er zijn ook mensen voor wie Thierry Baudet een held is. Waar Baudet zich in essentie tegen verzet is de teloorgang van onze democratische rechtsstaat, de aan corruptie en nepotisme grenzende banencarrousel in de politiek, het uitsluiten van de burger in de politieke besluitvorming. Voorwaar, een held van de democratie!

Lees verder na de advertentie

Misschien moeten de kiezers van Wilders en Baudet op zoek

gaan naar andere helden

Thierry Baudet en Geert Wilders hebben zelf ook een held, naar eigen zeggen. Die held is de Hongaarse premier Viktor Orbán. Deze Orbán is een held die liever geen kritiek op zijn beleid hoort. Klinken er toch kritische geluiden, dan voert held Orbán bijvoorbeeld een wetje in waardoor nu net die ene kritische universiteit de deuren moet sluiten. Of hij zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mediabedrijven door politieke vrienden worden geleid. Of hij stelt een mediawaakhond in, bestuurd door partijgenoten. Die waakhond mag boetes uitdelen wanneer media niet objectief zijn, en dan snappen we wel wat er met ‘niet objectief’ bedoeld wordt.

Ik proef in al die maatregelen weinig liefde voor de vrijheid van meningsuiting – dat zal Wilders, als voorman van de Partij voor de Vrijheid, toch met me eens zijn. En Baudet zou Orbáns vriendjespolitiek stellig het ‘mediakartel’ noemen. Maar over de persvrijheid in Hongarije merkte Baudet onlangs in een radioprogramma op: ‘Da’s een ingewikkelde discussie, waar je allerlei opvattingen over kan hebben.’

Orbán is het soort held dat met een handig wetswijzigingetje honderden rechters naar huis stuurt. In zijn natste dromen zou Geert Wilders iets soortgelijks ook wel willen doen met ‘D66-rechters’, maar aangezien hij zelf regelmatig met justitie in aanraking komt, begrijpt hij dat onafhankelijke rechtspraak van levensbelang is. En Thierry Baudet zou zo’n politiek-juridische banencarrousel absoluut afkeuren als die in Nederland actief was. Toch?

Dan heb ik het nog niet gehad over wat de Hongaarse Henk en Ingrid allemaal moeten verduren onder de nieuwe ‘Slavenwet’, of wat het ‘partijkartel’ van Orbán aan corrupte praktijken vertoont.

Eigenlijk is bijna alles wat Orbán doet in strijd met de idealen van Wilders en Baudet. Misschien kunnen zij toch beter een andere held kiezen. Of misschien moeten juist de kiezers van Wilders en Baudet op zoek gaan naar andere helden. Helden die niet dwepen met een vrijheid-hatende, antidemocratische, nepotistische semi-dictator. Maar goed, da’s natuurlijk een ingewikkelde discussie, waar je allerlei opvattingen over kan hebben.

Jamal Ouariachi is psycholoog en schrijver. Voor zijn roman ‘Een Honger’ ontving hij in 2017 de EU-prijs voor literatuur. Hij vervangt vandaag Stevo Akkerman. Lees zijn columns hier.