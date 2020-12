Er zijn kabinetten om minder gevallen

Dat je alles al weet; dat mensen kapot werden gemaakt, dat het systeem verrot was, dat er geen recht werd gedaan, dat documenten werden verdonkeremaand, dat feiten fabels werden genoemd, dat de waarheid werd weggelakt, dat het parlement om de tuin werd geleid, dat koppige volksvertegenwoordigers door het slijk werden gehaald, dat de pers het bos in werd gestuurd, dat vasthoudende journalisten werden geïntimideerd, dat achter elke onthulling een nog ernstiger misstand schuil bleek te gaan, dat er nog meer mensen kapot waren gemaakt dan je al dacht, en dat je dan toch nog aangedaan kunt raken van de ‘constateringen’ van een ondervragingscommissie: “Grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.” Het klonk als een vonnis.

Mooi land, Nederland. Maar soms ook een rotland. Op Twitter had de Britse auteur Ben Coates, hier woonachtig, wat gedachten op een rij gezet over ‘de Nederlandse houding tegenover regeringsfalen’. Interessante waarnemingen van een buitenstaander, die zich verbaast over het ‘tamme’ tegenspel van onze oppositie en pers. En het is waar dat de Nederlandse coalitiecultuur de controlerende functie van het parlement kan uithollen. De oppositie van vandaag is de bondgenoot van gisteren, en misschien ook weer die van morgen. Coates wees ook op de Nederlandse eigendunk; nergens is het zo goed georganiseerd als hier, als het ergens anders fout gaat, dan zijn ze daar dom. Of ongeorganiseerd, wat op hetzelfde neerkomt.

Coates plaatste zijn opmerkingen net nog voor de presentatie van de toeslagencommissie. Wat hij op het oog had was de aanpak van de coronacrisis, uitmondend in de uitgestelde vaccinatiecampagne. En inderdaad, als de pandemie is gaan liggen, zal een volgend parlementair onderzoek niet overbodig zijn. Wat deed het ministerie van volksgezondheid en wat liet het na? Hoeveel werd op het bord gelegd van eerder gekortwiekte organisaties? Had de regering wel enige regie?

Gebrek aan democratisch geweten

Bij de toeslagenaffaire speelden soortgelijke kwesties; vergaande verbrokkeling van verantwoordelijkheden en daardoor geen reëel politiek toezicht. Maar ook een gebrek aan democratisch geweten bij het ambtelijk apparaat en, erger nog, bij de premier en andere bewindslieden. Het handelen van de Belastingdienst maakte deel uit van een cultuur die vooral zichzelf wil beschermen - de bureaucratie, de overheid, de regering.

Laten we eerlijk zijn, elke organisatie is gericht op zelfbehoud en geneigd fouten en overtredingen binnenskamers te houden. Maar juist daarom hebben we de macht - die handelt namens en in het belang van de burgers - voorzien van hinderlijke tegenmachten. Een democratisch gezinde regering erkent de waarde daarvan, en ziet het schenden van de rechten van burgers, parlement en pers niet als deel van het politieke spel. Omdat het vals spel is.

De conclusie van de commissie-Van Dam, die spreekt van ‘ongekend onrecht’, kan worden misverstaan als ‘iedereen schuldig, dus niemand schuldig’. Maar er bestaat zoiets als politieke verantwoordelijkheid en er zijn kabinetten om minder gevallen.

Stevo Akkerman

