Er zijn goedkopere manieren om het bedrijfsleven te verleiden dan de dividendbelasting afschaffen

Terwijl de economie aan een forse groeispurt bezig is en er dientengevolge ook voor de overheidsfinanciën niet of nauwelijks een vuiltje aan de lucht is, dient zeshonderd miljoen euro te worden bezuinigd aan de uitgavenkant van de begroting.

De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting gaat de staatskas niet de verwachte 1,4 miljard euro aan inkomsten schelen, maar rond twee miljard euro. Een geheel door de gunstige economie te verklaren ontwikkeling. Meer winsten in het bedrijfsleven en dus ook meer dividend en dus dividendbelasting.

De door toenmalig minister van financiën Gerrit Zalm onder Paars ontworpen begrotingsregels schrijven voor dat er een waterdicht schot zit tussen de inkomsten van de overheid en de uitgaven. Voor de uitgaven is een maximum voorgeschreven en als er meer wordt uitgegeven (het schrappen van een belasting is in de begrotingstechniek een uitgave) dan dient dat elders in de uitgaven gecompenseerd te worden. Dat er ook meer inkomsten tegenover staan is irrelevant. Ziedaar de in Haagse politieke kringen wellicht geaccepteerde, maar voor de buitenstaander soms onbegrijpelijke logica van het Binnenhof.