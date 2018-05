Er zijn goede argumenten voor meer Europese uitgaven

Voorspelbaar, omdat steeds werd gewaarschuwd dat elke verhoging van het Europese budget zou worden afgewezen. En onterecht, omdat er goede argumenten zijn voor meer Europese uitgaven en dus afdrachten aan Brussel vanuit de lidstaten.

Het verband dat de coalitie legt tussen het wegvallen van Groot-Brittannië als lidstaat en de begroting ligt voor de hand, maar is daarmee nog zeker niet terecht. Natuurlijk, de Britse financiële bijdrage aan de EU stopt binnenkort en ook zullen er geen EU-gelden meer naar Londen gaan. En natuurlijk, het is een goede Nederlandse gewoonte om, als er minder geld binnenkomt, te bezuinigen.

D66 heeft er echter terecht op gewezen; al heeft het huis minder inwoners, het wordt daardoor niet automatisch goedkoper. Brussel staat ten onrechte bekend als een geldslurper. De begroting omvat bijna 1200 miljard euro aan uitgaven. Maar ter relativering: dat zijn de totaal begrote uitgaven voor zeven jaar. Ruim 180 miljard euro op jaarbasis klinkt al een stuk minder megalomaan.

Als ook nog eens bedacht wordt dat dit iets meer dan de helft van de Nederlandse begroting op jaarbasis is en dat het gaat om een bedrag gelijk aan 1,1 procent van de totale Europese Economie (de Nederlandse begroting beslaat rond 35 procent van het BBP), dan staan zaken meer in perspectief.

Prijs

Het derde kabinet-Rutte heeft in het regeerakkoord en in de regeringsverklaring in ruimhartige bewoordingen erkend dat Nederland niet zonder Europese Unie kan. Zonder Brussel en zonder samenwerking geen succesvol milieu- of migratiebeleid, om maar twee belangrijke voorbeelden te noemen.

Dat heeft een prijs en zolang Europa niet bereid is daadwerkelijk de EU-subsidies voor onder meer landbouw te hervormen, is die prijs dermate hoog dat extra uitgaven vanuit Brussel meer dan gerechtvaardigd zijn.

PvdA-Europarlementariër Paul Tang noemde de voorstellen van de commissie voorstellen uit de 20ste eeuw, terwijl Europa voorstellen voor de 21ste eeuw nodig heeft.

Die kritiek snijdt meer hout dan de officiële Nederlandse reactie. Europa blijft bijvoorbeeld de landbouw in de volle breedte steunen met subsidies en wat betreft de inkomens. Er is niet of nauwelijks nadruk op innovatie of een visie op een moderne Europese landbouwsector. Liever dan te komen met de tamelijk goedkope kritiek van afgelopen week, zou premier Mark Rutte zich daarvoor moeten inzetten.

