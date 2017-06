Er wordt te gretig naar de wereldvreemde Klaver gewezen

Maar ik denk dat de vinger iets te haastig en te gretig naar Klaver wordt gewezen. Klaver was er in principe mee akkoord politieke vluchtelingen te parkeren in landen buiten Europa, geen geringe stap. Min of meer naar model van de Turkije-deal zouden ze dan in Noord-Afrika opgevangen en gescreend worden; een asielprocedure voor EU-landen op niet-Europese bodem.

Lees verder na de advertentie

Deze constructie was ‘mensenrechtenproof’, zo was de onderhandelaars voorgehouden door een hoge ambtenaar van het ministerie van veiligheid en justitie. Wat GroenLinks verlangde was in feite een bevestiging daarvan: alleen afspraken maken met landen die ‘het recht op bescherming en opvang daadwerkelijk waterdicht garanderen’. “Het gaat ons niet alleen om de juridische werkelijkheid, maar ook om de weerbarstige praktijk”, verklaarde Klaver gisteren. Hoongelach. Geschamper. Wegwerpgebaren. Denken ze bij GroenLinks dat Noord-Afrika tussen Liechtenstein en Luxemburg ligt? Zoals ze indertijd dachten dat Kunduz in Flevoland lag in plaats van in Afghanistan? Natuurlijk zijn er geen garanties te geven in dat soort landen. Get real.

Geschamper. Denken ze bij GroenLinks dat Noord-Afrika naast Luxemburg ligt

Maar wacht even. Als het niet realistisch is te verwachten dat landen als Algerije, Tunesië en Libië fatsoenlijk zullen omspringen met vluchtelingen uit bijvoorbeeld Eritrea, moeten we dan vanwege de formatie doen alsof dat wel zo is? Wie is hier nu wereldvreemd? Tenslotte is zelfs de Turkije-deal, blijkbaar moeder aller deals, in werkelijkheid niet half zo mensenrechtenbestendig als men op Nederlandse departementen wil geloven. Hoeveel mensen daardoor in Syrië zijn blijven steken, zullen we nooit weten, wel is duidelijk dat in Turkije nu 3,5 miljoen vluchtelingen worden opgevangen, drie keer zoveel als in de hele EU. En dat het overnemen en herverdelen van vluchtelingen door de EU nauwelijks van de grond komt.

Het ‘externaliseren’ van de Europese asielprocedure hoeft niet per se fout te zijn. Hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer heeft vorige week in De Groene Amsterdammer uiteengezet dat het VN-Vluchtelingenverdrag het toelaat, mits voldaan wordt aan duidelijke voorwaarden. Europa zou volledige rechtsmacht moeten hebben in de opvangkampen, asielgerechtigden metterdaad naar de EU moeten brengen en anderen op humane wijze terugsturen naar hun land van herkomst.

Het goede nieuws voor VVD en CDA is dat de kampen in kwestie allang bestaan, zegt Spijkerboer. Wereldwijd zitten daar miljoenen mensen, en volgens VN-vluchtelingenorganisatie is hervestiging voor 1,2 miljoen van hen urgent. De EU kan er veel doen, en VVD en CDA staan te popelen om ‘in de regio’ aan de slag te gaan. Of ben ikzelf nu wereldvreemd?

Lees ook: Vluchtelingenorganisaties bezorgd, milieuorganisaties bedroefd over stuklopen formatie

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.