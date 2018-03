Er was wel geld voor Almere

Interviewer Sander Becker gaat op 'safari' in Almere met schrijver Redmond O'Hanlon die hier als writer in residence een tijd verblijft om er een boekje over te schrijven (de Verdieping, 2 maart). Al snel wordt echter de toon gezet voor een verhaal over Almere als lelijkste stad.

Lees verder na de advertentie

Uit het verhaal blijkt niet dat Becker of O'Hanlon zich verdiept hebben in de achtergronden van het plan Almere. De basis van het plan van Almere komt voort uit de ideeën van Ebenezer Howard met zijn publicatie 'Garden Cities of To-Morrow' (1902). Deze landgenoot van O'Hanlon heeft een grote invloed gehad op de planvorming van Almere als tuinstad voor 125.000 tot 250.000 inwoners.

O'Hanlon stelt dat de ellende is begonnen met de architectuur van de eerste bouwprojecten. Maar er was in het begin helemaal niet te weinig geld.

De belangrijkste uitgangspunten zijn dan ook: een landschap maken waarin stedelijke kernen van verschillende aard en omvang worden gebouwd, zorgen dat iedereen dicht bij grote groengebieden woont, water in de stad brengen, prioriteit geven aan openbaar vervoer en fietsen. Die principes zijn op een eigentijdse wijze sinds midden jaren zeventig vormgegeven.

O'Hanlon stelt dat de ellende is begonnen met de architectuur van de eerste bouwprojecten. "Er was natuurlijk te weinig geld, maar daarom hoef je niet zo lelijk te bouwen." Maar er was in het begin helemaal niet te weinig geld. Vanuit de Rijksoverheid werd volop geld in de voorzieningen in Almere geïnvesteerd. In een heel vroeg stadium werden tal van stedelijke voorzieningen gebouwd. Toen er nog maar een paar duizend inwoners waren was er al een klein theater, een zwembad en een sporthal.

De woningbouw in de eerste vijftien jaar was voor het overgrote deel, op basis van het regeringsbeleid, bedoeld voor mensen uit Amsterdam met een bescheiden inkomen. Er moest 70 procent betaalbare sociale huurwoningen worden gerealiseerd, vooral om ruimte te bieden aan mensen uit de stadsvernieuwingsgebieden. Dat is op grote schaal gebeurd. Er moesten dus uitdrukkelijk sociale woningen met lage huren worden gebouwd, met beperkte budgetten. Maar er is vanaf het begin over het algemeen heel behoorlijke sociale woningbouw gerealiseerd, met veel verschillende woningtypes per project.

In de jaren tachtig, tijdens de crisis, was ook in de sociale woningbouw schraalhans keukenmeester. Vanaf 1990 was er meer ruimte om te kiezen voor kwaliteit en dat is ook volop gedaan.