Er moeten wetten komen voor een beter binnenklimaat in onze huizen en kantoren

Voor een samenleving die het gros van de tijd binnen zit, is gezonde lucht belangrijker dan ooit. Het nieuwe kabinet moet daarom aandacht besteden aan gezonde buiten- én binnenlucht.

Als huidige generatie brengen we gemiddeld 90 procent van ons leven (21 uur per dag) binnen door. Maar weten we eigenlijk dat binnenlucht door een teveel aan CO2, fijnstof, koken op gas, huisdierenhaar en vocht uit baden, douches en wasmachines, tot vijf keer meer vervuild kan zijn dan buitenlucht? En weten we dat kinderkamers vaak de meest vervuilde ruimtes in huis zijn door stoffen die vrijkomen uit plastic speelgoed, meubels, en onvoldoende ventilatie?

Het veel te hoge CO2-niveau zorgt ervoor dat we maar liefst 40 procent meer kans hebben op het ontwikkelen van astma. Gemiddeld leven Nederlanders negen maanden korter door luchtverontreiniging en jaarlijks overlijden elfduizend mensen aan de gevolgen ervan. Op 13 januari 2020 sloot het Rijk daarom, samen met provincies en gemeenten, het Schone Lucht Akkoord. Dit mooie overheidsinitiatief, ondertekend door minister Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), belooft een permanente verbetering van de luchtkwaliteit: een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016.

Dat akkoord gaat niet ver genoeg

Het is een mooi begin voor verbetering, maar het gaat niet ver genoeg. We schieten ons doel voorbij als er geen aandacht is voor het grotere plaatje. Passende maatregelen zijn nodig die duidelijk maken dat ook de luchtkwaliteit in gebouwen een belangrijke rol speelt in onze gezondheidsproblemen.

Diverse bedrijven en organisaties hebben om die reden het online-platform ‘Gezond Binnen’ opgericht. Ons manifest roept het nieuwe kabinet op meer aandacht te besteden aan het belang van een gezond binnenklimaat, zonder daarbij de gevolgen voor klimaat, energietransitie en stikstofproblematiek te vergeten.

Zo moeten de invloed van ons binnenklimaat zwaarder gaan meewegen in de wet- en regelgeving voor de gebouwde omgeving. En het bewustzijn moet vanuit de overheid worden gestimuleerd, zodat wij als burgers ook maatregelen kunnen treffen die onze gezondheid op lange termijn kunnen verbeteren. Want alleen door dit bewustzijn te vergroten en door actief de luchtkwaliteit van Nederland én onze gebouwen gezonder te maken, kunnen we de trend van ongezond leven doorbreken.

