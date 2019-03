Er moet nog heel wat gebeuren voordat sloom fietsende mannen worden stopgezet

Dit keer was er een andere reden. De NOS schreef: 'De vrouwenkoers werd stilgelegd omdat de vrouwen sneller reden dan verwacht en de mannenkoers dreigden bij te halen. Dat gevaar is nu - voorlopig - geweken.'

Terwijl ik zat te kijken, volgde ik ook de commentaren op de sociale media. Daar verscheen meteen een stortvloed aan reacties, schamper ('de vrouwen laten de mannen een poepie ruiken') maar vooral verontwaardigd ('hoezo moeten de vrouwen wachten, zij koersen tenminste, laat de mannen wachten als ze zo langzaam rijden'). En toen dacht ik: misschien moet ik maar eens uitleggen waarom dat niet kan.

Eerst een situatieschets. De mannen waren tien minuten voor de vrouwen gestart, vanaf dezelfde plek in Gent. De mannen zouden 203 kilometer koersen, de vrouwen 122. De vrouwen vlogen er meteen in, terwijl de mannen begonnen met een uurtje of twee ouwehoeren - een veelvoorkomend verschil tussen mannen- en vrouwenwedstrijden.

De vrouwen reden zelfs zo hard dat na zo'n 30 kilometer de koploper, Nicole Hanselmann, bijna tussen de volgwagens van de mannen terechtkwam. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar levert ook een onmogelijke situatie op. Een heel vrouwenpeloton tussen het konvooi van de mannen: dat is geen wedstrijd meer.

Afwegingen

Wat te doen? Ik kan me voorstellen dat de organisatie de volgende afwegingen heeft gemaakt: het parcours zou vanaf dat punt nog ongeveer 15 kilometer overlappen. Daarna zouden de mannen afslaan om een lus te fietsen die de vrouwen niet deden. De laatste 70 kilometer zouden weer hetzelfde zijn - maar de vrouwen zouden daar anderhalf uur voor de mannen rijden, dus er was geen gevaar voor nog een clash.

Als het mannenpeloton zou moeten stoppen voor de vrouwen, zou alles en iedereen van de weg af moeten. Niet alleen de renners, maar ook alle volgwagens, motoren, journalisten, camera's, wedstrijdcommissarissen, et cetera. Dat is nogal een operatie - het konvooi van de mannen is groot en de wegen in Vlaanderen zijn smal. Dat hele zwikje zou dan moeten wachten tot de vrouwen plus konvooi gepasseerd zouden zijn, en tijd hadden gekregen wat afstand te nemen - zodat in de volgende 15 overlappende kilometers niet dezelfde situatie zou ontstaan, maar dan andersom.

Dat de mannen stopgezet hadden moeten worden is een veel te gemakzuchtige opvatting

Dat zou wel een half uur duren, zo niet langer. En dat kan niet. De mannen fietsten al trager dan het langzaamste schema - als ze nog een half uur vertraging zouden oplopen, zou de tv-uitzending in de knel komen. De finish zou te laat zijn. Dat zou dan botsen met andere uit te zenden programma's, en dat op zaterdagavond.

Dus koos de organisatie voor de eenvoudigste optie: de vrouwen stilzetten. Dat in volle koers moeten stoppen nogal wat effect heeft op je lichaam, dat het vrouwenpeloton niet ver voor de Haaghoek (een kasseienstrook) zat en iedereen volop aan het knokken was voor de juiste positie, dat stilzetten dus de hele dynamiek in de koers zou veranderen - dat was dan even niet anders. Collateral damage. Het zou veel korter (7 minuten uiteindelijk) duren dan de mannen laten wachten en niemand had er last van, want de vrouwen kwamen toch niet op tv.

Dat de mannen stopgezet hadden moeten worden is kortom een veel te gemakzuchtige opvatting. Er moet nog een aardverschuiving plaatsvinden wil er besloten worden dat niet vrouwen die hard fietsen, maar mannen die sloom fietsen moeten wachten.

