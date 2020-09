Er moet meer onderzoek komen naar ziektes waaraan voornamelijk zwarte mensen lijden

Had de dood van Chadwick Boseman, bekend van zijn rol als de superheld Black Panther in de succesvolle stripverfilming van Marvel kunnen worden voorkomen? De natuur kan ik niet vragen om uitleg, wel kan ik kijken hoe wij voor elkaar zorgen.

Wat betreft Chadwick was gebrek aan geld geen ­reden om te sterven, want dat had hij genoeg. Toch zoek ik naar antwoorden hoe darmkanker hem op de jonge leeftijd van 43 jaar fataal kon worden. Deze specifieke darmkankersoort komt vooral voor bij vijftigers en ouder. Erfelijkheid en slechte eetgewoontes worden hier meestal als oorzaken genoemd. Statistieken laten zien dat zwarte mensen meer kans hebben aan deze ziekte te sterven. Bijzonder toch? Zoekend naar antwoorden kan ik niet achterhalen wat nu de belangrijkste redenen zijn waarom deze ziekte zwarte mensen harder treft dan witte mensen.

Een ander voorbeeld is de sikkelcelziekte, die voornamelijk zwarte en gekleurde mensen treft. Ik ben zelf drager van het gen, maar heb de ziekte niet. Als mijn witte vriendin ook drager zou zijn geweest, dan liepen onze kinderen een grote kans om de sikkelcelziekte te ontwikkelen. Ik kan het dragerschap wel doorgeven aan mijn kinderen. Dit is het geval bij een van mijn twee dochters. Onderzoek wijst uit dat het dragerschap van deze sikkelcelziekte door de natuur is ontwikkeld om mensen tegen malaria-­infecties te beschermen. Maar wanneer de sikkelcelziekte zelf tot ontwikkeling komt, sterven mensen als ze geen bloedtransfusie krijgen. Wereldwijd lijden meer dan dertig ­miljoen mensen aan deze ziekte, maar helaas kan men tot op heden deze ziekte nog niet uitbannen.

Er moet meer onderzoek komen naar ziektes waaraan vooral zwarte mensen lijden

Ik ben geboren in Sierra Leone, waar malaria, een tropische ziekte veroorzaakt door een parasiet die het lichaam binnendringt via een muggenbeet, doodsoorzaak nummer één is. De ziekte treft elk jaar 200 miljoen mensen en maakt ruim een half miljoen dodelijke slachtoffers, voornamelijk in Afrikaanse landen. Door corona dreigt dit jaar een verdubbeling van het aantal dodelijke slachtoffers.

Sinds mensenheugenis is er al malaria in Afrika, terwijl Europa en de rest van de wereld er weinig tot geen last (meer) van hebben. Dat we binnen een jaar een vaccin hopen te vinden voor corona, terwijl malaria al jaren welig mag blijven tieren, neigt naar een uitspraak dat geld en achtergrond van de patiënt een belangrijke rol spelen binnen de farmaceutische industrie.

In de huidige discussie over racisme voeren we vaak als wereldverbeteraars de discussie dat kleur en achtergrond geen rol mogen spelen in hoe we elkaar behandelen. Ook ik zie liever de goedheid van de mens. Helaas kijken geld en macht niet op dezelfde manier naar de wereld. Ik geloof daarom meer en meer dat de Black Lives Matters-demonstraties verder moeten gaan dan met borden op de Dam staan. Het betekent ook dat de wetenschap en de gezondheidszorg zich meer bewust moeten worden van de relatie gezondheid en ras. Er zal meer onderzoek moeten komen naar ziektes waaraan voornamelijk zwarte mensen lijden.

Het testen van nieuwe medicijnen moet worden gewijzigd. Er moet een verbetering van de gezondheidsvoorlichting komen en de ongelijkheid in de gezondheidszorg moet worden weggenomen. Dit betekent investeringen doen gericht op de gezondheid van zwarte mensen. Samen zorgen voor elkaar. Black lives matter. Maar nog meer: Black healthy lives matter.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.