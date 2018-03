Er moet geld worden verdiend, en altijd liever meer dan minder en liever nu dan straks

Vorige week woedde er nog brand in de pindakaasafdeling van de Unilever-fabriek, voor mij op ruikafstand, maar nu kon de vlag uit: de buit was binnen. Zelden zal de komst van ‘enkele tientallen banen’ – aldus de schatting van de financiële topman van het concern – zulk groot nieuws zijn geweest.

Hoe machtig Polman ook is, zijn ma­noeu­vreer­ruim­te is beperkt

Unilever zelf deed er alles aan het gewicht van het besluit te bagatelliseren, waarna analisten er in de beste kremlinologische traditie hun eigen interpretaties op loslieten. Was dit de beloning voor de Nederlandse afschaffing van de dividendbelasting à 1,4 miljard euro, waar Unilever samen met Shell zo op had aangedrongen? Dan hadden we het dus over het duurste banenplan aller tijden. Of was het een welverdiende straf voor de Brexit, nadat Londen eerder al het Europees Medicijnagentschap aan Amsterdam verloor? Dan konden de EU-haters dat in hun zak steken. Of was dit de zege van het Rijnlandse model? Dan zou de traditie van het sociale ondernemerschap het hebben gewonnen van de Angelsaksische focus op de aandeelhouder, iets waar onze economie alleen maar van zou kunnen opknappen.