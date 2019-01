Er moet een nieuw referendum komen voor de Britten, maar wat voor één?

Leeftijdsfactor Lees verder na de advertentie Gezien de chaos aan meningen lijkt het mij een goed idee om zo snel ­mogelijk een nieuw referendum uit te schrijven met een aantal randvoorwaarden. Iedere VK-paspoortbezitter moet mee kunnen stemmen, dus ook zij die in het buitenland verblijven. En gezien het feit dat het om de toekomst gaat, zou ik een factor per leeftijdsgroep inbouwen, die voor de jongere leeftijdsgroepen sterker wordt meegewogen, omdat de gevolgen van een brexit voor hen veel meer impact hebben. Deze factor moet van tevoren worden vastgesteld.

Gerrit Post, Sneek

Volksvergadering Het is tijd dat Theresa May haar eigen politieke ambities en de problemen binnen haar partij aan de kant zet en zich herinnert waarom ze zelf tegen de brexit was. Wat ze nu moet doen is artikel 50 verlengen en onmiddellijk een citizens’ assembly (volksvergadering) laten oprichten: laat de gewone burgers het nu beslissen, buiten de politiek om. Alleen op deze manier kan ze de huidige verdeeldheid aanpakken en tegelijkertijd de uitslag van het referendum respecteren.

Sally Hill, Zwolle

Onafhankelijke buitenstaander Alle partijen hebben zich diep ingegraven in de loopgraven van hun eigen gelijk. Van deze partijen kan men geen oplossing verwachten. Die moet van een onafhankelijke, gerespecteerde buitenstaander komen. Van iemand met gezag. De koningin zou bijvoorbeeld via kroonprins Charles op discrete wijze aan May en Corbyn kunnen laten weten dat zij een no-dealbrexit, een nieuw referendum of verkiezingen onwenselijk acht. Het voorstel van May is afgeschoten in het parlement. Dus moet er een nieuw voorstel komen, dat breed ondersteund wordt. Dat kost tijd, dus moet brexit uitgesteld worden. De oplossing moet gevonden worden door alle partijen, onder begeleiding van een Britse variant van de Nederlandse kabinetsinformateur en formateur. Hierna kan de koningin met pensioen.

Geert Bruinooge, Oegstgeest

Geen brexit May zou het parlement moeten meedelen dat de brexit niet doorgaat omdat elk ander plan dan het hare het VK in de afgrond zal storten. Het uiteenvallen is bij het doorgaan van de brexit een serieus gevaar. De Schotten voelen zich niet gehoord. Zij willen in de EU blijven. De grens tussen Noord-Ierland en Ierland zal voor voortdurende conflicten blijven zorgen. Dat een keuze voor remain de Conservatieve Partij – en misschien ook wel Labour – in tweeën zal splijten, zal voor het grotere belang van het koninkrijk voor lief moeten worden genomen.

Jan Roelfsema ,Voorschoten

Dubbel referendum Iedere Brit moet zich gehoord voelen, de harde brexiteers, de May-brexiteers en de remainers. Dat kan het best met een dubbel referendum. Eerst laten kiezen tussen harde brexit (no deal), May-brexit (als het eindresultaat van het eerste referendum) en geen brexit. En als er geen meerderheid is, de twee hoogstscorenden het over laten doen. En dan niet zeuren, iedereen heeft zijn kans gehad. En als de Britten voor een harde brexit kiezen, dan even goeie vrienden. Het is hún recht op zelfbeschikking.

Tijmen van ’t Foort, Groningen

