Er miste iets in de Trouw Duurzame 100, en dus gaan we het anders doen

De Duurzame 100 heeft zich in de tien jaar dat deze ranglijst van duurzame toppers bestaat ontwikkeld tot een instituut. Een leidende jaarlijkse graadmeter van wie belangrijk en invloedrijk is geweest, dan wel de meeste impact heeft gehad op het terrein van natuur en duurzaamheid.

Mensen op de ranglijst ontleenden daaraan een zeker prestige. Ze werden bijvoorbeeld uitgenodigd voor spreekbeurten. De organisatie of onderneming die ze vertegenwoordigden, stond vanwege die plek meer dan anders in de belangstelling. Het gaf bovendien buitenstaanders inzicht in wat zich afspeelde in de duurzame wereld.

Zo’n buitenstaander was ikzelf. De ranglijst heeft mij enorm geholpen om zicht te krijgen op wat er gaande was in deze sector en wie ertoe doet.

Bovendien is een ‘lijstje’ leuk. Niet voor niets dartelen in de periode rond Kerst en nieuwjaar de lijstjes van beste films, politici, boeken, restaurants of wat dan ook overal rond.

Steeds een feest Ook de bekendmaking van de nummer 1 in de top-100, altijd op de Dag van de Duurzaamheid in oktober, was steeds een feest. Niemand, zelfs de onafhankelijke jury niet, wist wie zou winnen. De juryleden stelden de criteria vast en deelden punten uit aan de kandidaten op de lijst. Vervolgens verwerkte Gerhard van de Bunt, universitair hoofddocent sociologie en methodologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, alle scores tot een ranglijst. Alleen hij en betrokkenen van de Trouw-redactie wisten wie zou gaan winnen. De jaarlijkse prijsuitreiking was een feest van erkenning, herkenning en het delen van kennis en ervaringen. Dat we de Duurzame 100 in ieder geval voor dit jaar anders opzetten, kan bij de vaste klanten van de lijst en runners up die dachten kans te maken op een plek, tot teleurstelling leiden. Je hebt toch iets uit te leggen als je als vaste gast deze keer niet op de lijst staat. En als krant zet je ook iets op het spel als je de boel anders gaat aanpakken. De waardering voor die toppers in de vorige lijsten blijft even groot, maar er miste iets De waardering voor die toppers in de vorige lijsten blijft even groot, maar er miste iets. We merkten dat de lijst minder verrassend werd, en we constateerden ook dat initiatieven van individuele burgers en jongeren minder kans maakten op de lijst te komen. Om die reden reikten we als redactie al twee extra prijzen uit, juist voor deze categorieën. Onze redactie duurzaamheid & natuur merkte tegelijkertijd dat het in de gewone mensenwereld bruiste van plannen, ideeën en projecten. “Dat er in heel Nederland duizenden van zulke initiatieven zijn, staat buiten kijf”, schatte Arjen Buijs van de Universiteit Wageningen in de donderdagkrant. Hoogleraar Jan Rotmans, vaste bewoner van de Duurzame 100, bevestigde dat. “Er zijn alleen al vijfhonderd energieprojecten. Dat is formidabel als je het functioneel bekijkt.” Terwijl diverse politici in binnen- en buitenland openlijk twijfelen aan klimaatopwarming door het handelen van de mens en terwijl een groeiend percentage van mensen dit graag wil geloven, zien wij ook een groter wordende groep mensen die het heft in eigen hand neemt. De Duurzame 100 ‘van onderop’ waagt een poging die onderstroom in de samenleving in beeld te brengen én te belonen met een lijst en een winnaar. In oktober ziet u het resultaat. Hoofdredacteur Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant.

