Er mag geen handelsoorlog uitbreken tussen China en de VS

Waar de Amerikanen zich mogelijk gaan richten op Chinese machines, technologieproducten, en speelgoed en kleding - het pakket producten is nog niet duidelijk - lijken de Chinese pijlen zich te gaan richten op Amerikaans voedsel, staal en aluminium.

Lees verder na de advertentie

Ook Europa is nog niet buiten schot. Trump heeft aangegeven heffingen op staal en aluminium vanuit de EU boven de markt te houden als gesprekken over de handelsverhouding tussen de VS en Europa voor 1 mei niets opleveren. Dat is een staaltje openbaar armpje drukken dat niet past bij traditionele bondgenoten, die zichzelf beide voorstaan op hun streven naar internationale vrijhandel. De ergernis in Brussel en de lidstaten hierover is begrijpelijk.

De stap die Trump nu heeft gezet, kan nooit goed uitpakken. Het antwoord van Peking evenmin.

China en de EU zijn zelf geen heilige boontjes. Van China is bekend dat het staal dumpt onder de kostprijs, de reden dat ook EU heffingen tegen dat land hanteert. Ook is het land voortdurend op jacht naar geavanceerde kennis: soms via overnames, soms vrijwel zeker ook via bedrijfsspionage zoals een paar jaar geleden duidelijk werd bij een digitale inbraak bij het Nederlandse bedrijf ASML. Ook Europa schermt haar markt op tal van manieren af, onder meer op het terrein van landbouw. Niet voor niets heeft het voordelen toe te treden tot de gezamenlijke interne markt.