Er lijkt een taboe te rusten op de zaak Pechtold, of in ieder geval een vorm van luie onverschilligheid van de media

Deze kwestie speelde in december en werd onthuld door de site GeenStijl. Op 4 januari 2017 kreeg Pechtold een appartement in Scheveningen cadeau van een bevriende Canadese oud-ambassadeur, nu met pensioen. De op 135.000 euro getaxeerde flat heeft in werkelijkheid een marktwaarde van rond de 190.000 euro. De commotie ontstond niet alleen door het astronomische bedrag, maar ook doordat de D66-leider het appartement niet bij het geschenkenregister van de Tweede Kamer had gemeld. Pechtold beschouwt zijn cadeau als een privézaak.

De affaire is gaan sukkelen mede door het feit dat de Nederlandse pers er geen onderzoek naar deed en zelfs niet even belde met de gepensioneerde Canadese diplomaat, Serge Marcoux. Pechtold zwijgt en de onderzoeksjournalisten snurken door. Deze week was Pechtold aanwezig bij twee tv-programma’s, maar zowel Rick Nieman als Jeroen Pauw vergat om kritische vragen te stellen over het geschenk uit de hemel

Taboe

Er lijkt een taboe op de zaak te rusten of in ieder geval een vorm van luie onverschilligheid van de media. Op internet wordt gespeculeerd dat het geschenk te maken zou hebben met de welwillende houding van D66 voor Ceta, het omstreden handelsverdrag van de EU met Canada. Voor alle duidelijkheid: hiervoor is tot op heden geen enkel bewijs, noch van belangenverstrengeling of corruptie. Wel ligt er bij Justitie een collectieve aangifte tegen Pechtold wegens corruptie.

Toch is het opmerkelijk dat de onbezonnen Pechtold een peperduur geschenk aannam van een Canadees en dat niet meldde, wetend dat zijn partij (anders dan bijvoorbeeld GroenLinks of PVV, die ook in de oppositie zaten toen er in oktober 2016 over Ceta werd gestemd) een vurig pleitbezorger is van het verdrag met ‘het progressieve Canada van Justin Trudeau’ (D66-Europarlementariër Marietje Schaake). Maart vorig jaar werd een door 200.000 verontruste Nederlanders ondertekende petitie tegen Ceta aangeboden. Nog 100.000 handtekeningen en er kon een Ceta-referendum worden aangevraagd, maar deze weg is nu versperd doordat D66 zijn kroonjuweel onlangs magistraal door de plee heeft getrokken.

In welk Europees land zou zo’n verdachte zaak niet tot een diepgaand onderzoek leiden?

Je hoeft geen complotdenker te zijn om te vinden dat deze zaak onwelriekende odeurs uitwasemt. Pechtold en D66 hebben in elk geval de schijn tegen. En de passieve Nederlandse pers ook. Een Canadese oud-ambassadeur heeft meestal antennes in regeringskringen. Waarom zou hij uit eigen portemonnee bijna 200.000 euro trekken voor een Hollands vriendje? En in welk Europees land zou zo’n verdachte zaak niet tot een diepgaand onderzoek leiden? Antwoord: alleen in Nederland!

PS: Dank, beste lezers, voor de talrijke condoleances die mij per brief, mail en bericht hebben bereikt.

