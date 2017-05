Er kan licht ontstaan door het bespreken van het donker

En toen las ik gisteren, nog een beetje duizelig van deze paradox, het interview met Adriaan van Dis in Letter & Geest, waarin hij het raadsel van het leven als volgt verwoordde: “Als ik in een vliegtuig stap, hoop ik altijd dat het neerstort. Maar als we dan veilig zijn geland, ben ik toch opgelucht.” Zo breekbaar kan alles zijn. Misschien lukt het me in dit stukje daar iets over te zeggen, misschien ook niet.

Lees verder na de advertentie

Voor een later te verschijnen reeks artikelen, die zullen samenvallen met een tv-programma, sprak ik vorige week met drie gesprekspartners over dat tekort van ons, wat raakt aan vrolijke thema’s als gemis, leegte, lijden, zonde, kwaad en schuld. Het woord ‘vrolijk’ is uiteraard ironisch bedoeld, maar niet ontmoedigend: ik denk dat er licht kan ontstaan door het bespreken van het donker.

Tussen de vraaggesprekken door gaf ikzelf in Utrecht een lezing rond de termen ‘waarheid’ en ‘authenticiteit’, waarbij ik de Groningse dichter Kees van Duinen van stal haalde. Van Duinen leefde van 1907 tot 1950 en liet postuum één bundel na, die vergeten werd. In 2015 volgde een heruitgave, onder de titel ‘Tegen de ruit’, met vijftien niet eerder gepubliceerde gedichten. Van Duinen was een man die het moeilijk had met het leven, schuw en gedeprimeerd, eenzaam en angstig.

Wij zijn allen zo radeloos verlegen

Dat ieder de ander gelijkt:

Een gewond gelaat, waar de regen

En de wind vluchtig over strijkt.

Perfect moeten zijn Ik vind dit prachtig, niet ondanks, niet dankzij, maar ín de depressiviteit. Van Duinen was echter niet alleen depressief, hij was ook nog eens gereformeerd-vrijgemaakt, en dat betekende een extra last. Hij durfde zijn werk nauwelijks aan de buitenwereld prijs te geven, wetend dat men het zondig zou vinden, dat zijn besef van godverlatenheid – waar hij ondanks zijn geloof aan leed – veroordeeld zou worden. En inderdaad, na zijn dood verscheen een stuk in het Gereformeerd Gezinsblad waarin hem ernstige verwijten werden gemaakt. “Het wroeten in de eigen ziel, het ronddwalen in het eigen ik, een ankerplaats zoeken in een andere bodem dan die van gelovig aanvaarden van Gods beloftes móet tot radeloosheid brengen.” Van Duinen had, zo was de conclusie, zijn werk verborgen moeten houden of zelfs vernietigen. Wat schaduw is, moet weg – ik vermoed dat die neiging niet beperkt is tot streng-gereformeerde kring, maar overal opduikt waar mensen willen voldoen aan een ideaal dat in geen spiegel stand kan houden. Perfect moeten zijn, en dan almaar struikelen. En dan ook nog denken daarin de enige te zijn, zoals Van Duinen, dat is troosteloos. Terwijl Van Dis, die in het schrijven probeert ‘het boze te vangen en op te sluiten’, zichzelf ondanks twijfel en wankelmoedigheid wél kan laten zien en zo iets vertelt over ons allemaal. Ik ga zijn nieuwe boek zeker lezen. Maar nu wil ik eerst even naar buiten, waar het leven lokt. Ondanks alles, dankzij alles, in alles.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.