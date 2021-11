Er is wereldwijd nog niet één omikrondode gevallen

Je zou denken dat wij na bijna twee jaar pandemie – dat wil zeggen: ernstige beperking van mobiliteit en vrijheden, tweedeling en maatschappelijke polarisatie – toch immuun hadden moeten zijn voor blinde paniek. Toch laat de poel waarin we nu al vijf dagen angstig dobberen zien dat het tegendeel waar is. Het begon met de melding uit Zuid-Afrika dat de zoveelste nieuwe coronavariant, toen nog B.1.1.529 genaamd, zeer besmettelijk was. De Wereldgezondheidsorganisatie loofde de Zuid-Afrikaanse virologen om hun ‘transparantie’, koos ‘omikron’ als naam en sloeg alarm.

Diederik Gommers noemde de variant ‘absoluut ernstig’ en begreep ‘dat wij angstig zijn’ omdat ‘besmettelijker vaak betekent ziekmakender’. Het wordt een ‘race tegen de klok’ alarmeerde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. De halve wereld zette prompt Zuid-Afrika en nog wat buurlanden in vliegquarantaine. Zeshonderd reizigers uit Zuid-Afrika werden vrijdag op Schiphol gedurende vijf uur in hun vliegtuigen gevangengehouden, zonder voedsel, water en toiletpapier.

Alle media knikten

Twee gevaarlijke toeristen die hun hotel en de quarantaine waren ontvlucht om terug naar Spanje te vliegen, werden net op tijd door de marechaussee uit hun toestel gehaald (de laatste die dit overkwam was IMF-directeur Strauss-Kahn op John F. Kennedy Airport nadat hij een hotelmedewerkster had aangerand). Zaterdag schreef De Telegraaf: ‘Omikron jaagt de wereld de stuipen op het lijf’ en praktisch alle media knikten.

Zuid-Afrika protesteerde vervolgens dat een vliegverbod in plaats van reizigers testen een doodsteek was voor zijn economie terwijl Angelique Coetzee, van de Zuid-Afrikaanse Medische Vereniging, het ‘voorbarig’ noemde om een gezondheidscrisis te voorspellen omdat omikron alleen ‘uiterst milde’ reacties bij haar patiënten veroorzaakte. Tot gistermiddag was er wereldwijd nog geen omikrondode gevallen.

Omikronpraatje

Nog te vroeg? In Italië hebben ze sinds 16 november een nog steeds in leven zijnde omikronpatiënt van 55 jaar, die uit Mozambique terugkeerde en die zijn hele gezin heeft besmet. Hij gaf dit weekeinde een schriftelijke verklaring: het gaat hartstikke goed met ons, alleen een beetje snot en quarantaine – dankzij volledige vaccinatie. Daarom ook zijn Italiaanse specialisten woest op de wereldalarmisten. Infectioloog Matteo Bassetti: “We zijn getuige van de ‘fuga’ van ‘catastrofisten’: drie dagen lang werd de hele wereld geterroriseerd door enkele van mijn collega’s en enkele journalisten, die het hadden over het einde van de wereld en de vaccins, zij moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen.”

Professor Alberto Zangrillo, hoofd van de Operatieve Eenheid Reanimatie van het San Raffaele Ziekenhuis in Milaan: “Te veel paniek, te veel terreur. Dankzij de omikronvariant zal het onverantwoordelijke en walgelijke mediadebat tussen deskundigen over absoluut niets dit laatste deel van 2021 ruïneren.” Ik weet het niet meer. Daarom gauw naar het restaurant (tot 17 uur) een cordon bleu scoren voordat Hugo de Jonge, bij zijn volgende omikronpraatje, het om 9.30 uur in de ochtend gaat sluiten.

