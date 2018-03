Er is vraag naar deeltijdverpleeghuis

Onder de kop 'ouderenzorg is niet gebaat bij de losse flodders van D66 en VVD' (Trouw, 6 maart) lijkt hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols zich uit te spreken tegen het experiment van VVD en D66 om meer mogelijkheden te creëren voor structurele respijtzorg met logeermogelijkheid.

Lees verder na de advertentie

Dat experiment is geboren uit voorbeelden uit de praktijk, waarbij mensen met een zware zorgvraag, die (onder andere) veel hulp krijgen van een mantelzorger, tijdelijk elders verblijven. Niet per se als voorbereiding op een permanent verblijf in een verpleeghuis - hoewel dat moment voor sommigen waarschijnlijk toch zal komen - maar om te zorgen dat mensen écht zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. En wel zo dat de mantelzorger het kan blijven volhouden.

De mantelzorger is voor veel mensen cruciaal en veel komt neer op een goed samenspel tussen professionele en informele zorg en ondersteuning.

Voor deze mensen moet geregeld worden dat er financiering komt

Dat lijkt eigenlijk veel op wat Schols zélf ook voorstaat. Hij schrijft namelijk dat het idee om te zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg tijdelijk elders kunnen verblijven juist heel logisch past binnen het scala aan ouderenzorg. Als het maar integraal past binnen de ouderenzorg. Mooi.

Schols is het dus eens met het idee voor een experiment voor respijtzorg met logeermogelijkheid, waarvan ook uit een online peiling onder zevenhonderd mensen bleek dat zowel mantelzorgers als zorgvragers hiermee geholpen zouden zijn. Niet iedereen, maar ongeveer een derde van de respondenten.

Financiering Voor deze mensen moet geregeld worden dat er financiering komt. Respijtzorg wordt nu betaald uit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), uitgevoerd door de gemeente. Wanneer de gemeente niet over de brug komt, is zeker structurele respijtzorg met logeermogelijkheid geen optie. Dat bleek ook uit de uitzending van 'Nieuwsuur' (27 februari): er zijn nu al logeermogelijkheden voor zelfstandig wonende mensen met een zware zorgvraag. Maar als de gemeente deze vorm van hulp niet ondersteunt, dan is het nauwelijks mogelijk om er zonder indicatie gebruik van te maken. Dáár is dit experiment voor. Niet om mensen een oplossing op te dringen, maar om structureel parttime respijtzorg te organiseren voor wie daarmee geholpen is, zodat mensen daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen.