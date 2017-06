Er is steun nodig voor de juf en meester

Niet meteen een harde actie, zo’n uurtje later de basisschool open. Hooguit zal dat leiden tot gemopper van ouders, die later op hun werk komen.

Lees verder na de advertentie

Of niet? Want de klachten van de leerkrachten in het basisonderwijs dateren niet van vandaag of gisteren, ze zijn eigenlijk al jaren dezelfde. En wie zijn kinderen op een basisschool heeft, zal veel van die klachten herkennen. De werkdruk is te hoog of anders zijn de groepen wel te groot. Er wordt teveel van de leerkrachten gevraagd, ook omdat de politiek vernieuwing op vernieuwing stapelt. En waar is de waardering gebleven voor het vakmanschap van de leerkracht in het primair onderwijs? Ook lastig uit te leggen zijn de beduidend hogere inkomens in het voortgezet onderwijs.

Er is dus sprake van langslepend misnoegen voor de klas. Wie écht hart heeft voor onderwijs, kan daarom onmogelijk zijn ogen sluiten voor zoveel langslepend misnoegen. De bescheiden actie verdient dan ook onbescheiden steun: een daadwerkelijke oplossing voor de werkdruk bijvoorbeeld. Al jaren is er gebrek aan goed opgeleide leerkrachten. Her en der is dat tekort zo hoog opgelopen dat gemeenten of werkgevers leerkrachten lokken met toeslagen of premies, en vervangers voor zieke leerkrachten zijn schaars. Zo schaars, dat commerciële bemiddelingsbureaus daar een slaatje uit proberen te slaan en zich met klinkende beloften aan leerkrachten én schoolleiders op deze markt hebben gestort. Dit is onwenselijk, omdat het de kosten van het onderwijs alleen maar opjaagt en een structurele oplossing niet dichterbij brengt.

De oplossing moet vooral worden gevonden in het aan­trek­ke­lij­ker maken van het vak van leerkracht

Veel mogelijkheden De oplossing moet toch vooral worden gevonden in het aantrekkelijker maken van het vak van leerkracht primair onderwijs. Er zijn allerlei mogelijkheden om dat te doen. Nieuwe leerkrachten hebben bijvoorbeeld nu te weinig perspectief op vaste aanstellingen. En waarom krijgen juffen en meesters, net als collega’s in het voortgezet onderwijs, niet meer tijd om lessen voor te bereiden? Omdat groepen tegenwoordig zo divers zijn samengesteld en bijna iedere leerling een specifieke benadering behoeft, moet elke leerkracht kunnen rekenen op goede professionele ondersteuning en bijscholing. Maar hoe vanzelfsprekend is dat als zelfs een conciërge op elke school geen vanzelfsprekendheid meer is? Wie de oplossing van de problemen in het basisonderwijs vooral zoekt in hogere salarissen, doet daarmee de bezieling van de juf en de meester tekort. Ja, ook daarvoor is meer geld nodig, maar dat niet alleen. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook: 'We stevenen af op een onderwijsramp'

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.