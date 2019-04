Er is niets verzonnen, Yvon Jaspers. Trouw is geen roddelblad

Tv-recensenten sabelden haar optreden bij Jeroen Pauw over wat Trouw haar allemaal had aangedaan, afgelopen maandag, massaal neer. Moet je dan zelf nog in deze vlek willen wrijven, zo aan het einde van de week? Eigenlijk niet.

En toch kan ik de verleiding niet weerstaan. Gewoon om de simpele reden dat Jaspers de krant en de verslaggever in kwestie, Hans Marijnissen, van leugens en verzinsels beschuldigde. De krant ‘leek wel een roddelblad’ en die verslaggever die ‘verzint maar wat’.

Bij mij hing Jaspers daags na de publicatie, die inderdaad nogal wat ophef veroorzaakte, aan de lijn. Woedend en verdrietig

Yvon Jaspers zei zich ‘extreem onveilig’ te hebben gevoeld nadat ze door de krant ‘vals was beschuldigd’. “Ik voelde me een beetje in een oorlogsgebied”, zo blikte ze terug op de dagen, weken en maanden nadat het artikel in Trouw in september vorig jaar vragen stelde over de diverse petten die ze droeg.

Bij mij hing ze daags na de publicatie, die inderdaad nogal wat ophef veroorzaakte, aan de lijn. Woedend en verdrietig. Op mijn verzoek zich te laten interviewen, zei ze nee. Zoals ze eerder in het kader van hoor en wederhoor ook niets van zich had laten horen. Ze stuurde ook geen ingezonden brief, stapte niet naar de Raad voor de Journalistiek met een mogelijke klacht over leugens en verzinsels van de krant en spande geen kort geding aan – wat ook had gekund.