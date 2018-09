Er is niets mis met nationalisme, het is een teken dat er burgers zijn die onze democratie willen redden

Nationalisme wordt bovendien nogal eens verantwoordelijk gehouden voor beide wereldoorlogen, een bewering die overigens zelden wordt onderbouwd.

Nationalisme zou ten slotte een achterlijke vorm van denken zijn. De moderne, kosmopolitische mens zou zulk denken achter zich hebben gelaten. In Europa richt hij zich op de uitbouw van de Europese Unie.

Handen ineen slaan

EU-leiders laten zich bijna steevast vijandig uit over het nationalisme. Maar wat zij proberen te creëren is niet iets dat wezenlijk anders is, laat staan van een hogere orde. Eurocraten en Eurofielen dromen van een Euronalisme; een saamhorigheidsgevoel op Europese schaal dat mede gebaseerd moet zijn op anti-Amerikanisme. Wij moeten volgens hen immers de handen ineen slaan om een vuist te kunnen maken tegen de Verenigde Staten, of tegen China.

Waarin verschilt dit Euronalisme van gewoon nationalisme? Niet in dat het beter of wezenlijk anders van aard is. Toch is er een belangrijk verschil. Euronalisme is kunstmatig, het leeft niet onder gewone burgers. Europees burgerschap komt slechts voor in de EU-verdragen, het bestaat niet als een levend verschijnsel. Daarentegen wortelt nationalisme in een authentiek nationaal besef.

Dat er een authentiek nationaal besef bestaat trekken de vijanden van het nationalisme in twijfel. Zij verwijzen graag naar het boek dat de antropoloog Benedict Anderson 35 jaar geleden uitbracht: 'Imagined Communities.' Anderson beweerde dat nationaal besef in het kielzog van Napoleon, ook in het verzet tegen hem, van bovenaf gecreëerd is. Hij gaat echter voorbij aan tal van blijken van een afzonderlijke nationale identiteit ruim voor 1800, in Nederland, Engeland, Frankrijk en tal van andere landen.