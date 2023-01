Er is niets mis met de term ‘blank’

Blank/wit

Trouw wil het woord ‘blank’ niet meer gebruiken omdat rechtsextremistische kringen zich het woord hebben toegeëigend. De redactie verandert in lezersbrieven dit woord in wit, aldus de brief van de hoofdredactie (Opinie, 7 januari). Trouw laat het voorheen neutrale woord kapen en buigt dus voor extreem-rechts. Jammer voor een verzetskrant.

Jelmer Martens, Zeist

Blank/wit (2)

Cees van der Laan schrijft dat we beter spreken over wit. Dat we blank schrappen is terecht gezien de racistische motieven die er aan zijn gaan kleven. Dat mensen die eeuwenlang gediscrimineerd worden voor zichzelf opkomen, binnen bijvoorbeeld Black Lives Matters, begrijp ik. Zelf ken ik niemand die zwart of wit is. We zijn allen homo sapiens en in vele variaties bruin. Ik hoop dat we onszelf ooit zo kunnen zien.

Corrie Kreuk, Rotterdam

Blank/wit (3)

Wel wel, de redactie van Trouw verandert in ingezonden brieven het woord ‘blank’ in ‘wit’. Daarmee wordt naar de buitenwereld de indruk gewekt dat Trouw-lezers altijd het woord wit gebruiken. Daarom noem ik Trouw in mijn café steevast “misschien wel de meest hypocriete krant van Nederland”.

Heere Heeresma jr., Blankenberge (B)

Blank/wit (4)

Als Cees van der Laan blanken alleen met wit wil aanduiden, wil hij dan ook donkere mensen alleen met zwart aanduiden? Dat tegenstanders van blank over wit spreken is volgens mij juist confronterend bedoeld omdat wij lang over zwarten spraken. Donkere medemensen hebben geen zwarte huid en blanken geen witte. Laten we niet krampachtig doen maar de diversiteit vooral als Godsgeschenk zien. Er is niks mis met de term blanke.

Hielke de Haan, Veenendaal

Blank/wit (5)

Blank geeft een gebrek aan. Een gebrek aan pigment. Blanken het pigment wit toe te dichten is een staaltje van je iets toe-eigenen wat je niet bezit. En passant wordt ook nog eens de betekenis van wit, volgens Van Dale: ‘de lichtste, helderste kleur in tegenstelling tot zwart’, overgenomen.

J. Drost, Diever

Blank/wit (6)

Mijn voorstel is de termen blank, wit en zwart helemaal niet meer te gebruiken. Niemand is wit, blank of zwart. Mensen hebben een lichte of donkere huidskleur en alles wat er tussen in zit, maar zijn het niet. Hooguit kan men spreken van mensen van Kaukasische of negroïde afkomst, alleen als het relevant is. Te vaak wordt het gebruikt om iemand in een hok te duwen. Als bijvoorbeeld Samuel Cohen een dirigent is en hij een donkere huid heeft, van Joodse afkomst is en homo, dan wordt al snel gesproken over de ‘zwarte, Joodse en homo-dirigent’. Als Jan Klaassen datzelfde orkest dirigeert wordt nooit gesproken over ‘de witte, heteroseksuele, Amsterdamse dirigent’. Al die kwalificaties hebben niets met dirigeren te maken. Laat het weg. Laat Trouw hierin het voortouw nemen.

Joke W. Baars, Amsterdam