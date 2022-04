Er is niet zoveel veranderd sinds Fortuyn

Bij de Franse presidentsverkiezingen was de keuze vóór een van beide kandidaten in hoge mate een keuze tegen de ander. Met dichtgeknepen neus maakten de Fransen het hokje rood.

In Nederland kennen we een vergelijkbaar verschijnsel. Dat heet strategisch stemmen. Je hart gaat bijvoorbeeld uit naar een kleine, principiële partij, maar omdat die geen kans maakt mee te regeren, kies je een nog net aanvaardbare kandidaat van een partij die wel kans maakt, om zo het grote kwaad van een abjecte coalitie af te wenden.

Dat heb ik altijd een laffe actie gevonden, die meestal tot grote teleurstelling leidt. Ik bedoel maar: in plaats van op Bij1 zul je maar schoorvoetend op D66 hebben gestemd. Oeps!

Theo van Gogh en ik kibbelden over de ‘Messias van het Mathenesserplein’

We stemmen al twintig jaar niet meer op wat een partij nastreeft, maar op wie dat moet gaan doen. Kennelijk liggen de beginselen zo los en raken ze zo onherkenbaar in regeerakkoorden verwaterd, dat we daarin geen betrouwbaar kompas meer vinden.

Pim Fortuyn was de man die dat voor mekaar kreeg. Ik heb destijds tégen hem geschreven. Ik vond hem meer provocateur dan politicus en de mensen met wie hij zich omringde, leken me onbekwame avonturiers.

Theo van Gogh was fan van Pim en ik herinner me nog heel goed hoe Theo en ik op de brug bij het Rijks luidkeels stonden te kibbelen over de ‘Messias van het Mathenesserplein’. Binnen tweeënhalf jaar waren beide heren op straat vermoord. Gaaf land.

Met grote belangstelling heb ik de tv-serie over Fortuyn gevolgd en las ik in NRC een stuk van Leonard Ornstein, de biograaf van Pim. Ornstein maakt duidelijk dat Fortuyn in wezen een sociaaldemocraat was, die de verneoliberalisering van de PvdA aan de kaak stelde. Lukte het niet via die partij zelf – en hij heeft dat op zijn eigen wijze nadrukkelijk geprobeerd – dan maar via een andere of een eigen partij.

Het electoraat van de PvdA begreep dat beter dan de partijleiding en stapte massaal over naar Pim.

De extreme, bijna agressieve ­persoonsverheerlijking riep een ­extreme afkeer op. De beide polen stonden verhit tegenover elkaar, niet in staat en niet bereid om naar elkaar te luisteren. En Fortuyn gooide olie op het vuur. Zo was hij. Maar de laatste scène van de tv-serie beloofde een begin van verzoening.

Gedwongen om ongenuanceerd te denken

Op het moment van hevige politieke en maatschappelijke spanning zijn we nooit in staat een onbevangen oordeel te ­vormen. Noch de stroom die met Fortuyn meeging, noch de stroom die tegen hem inging, kon zich los­maken van de tijdgeest.

Hetzelfde zien we nu gebeuren. De middelpuntvliedende krachten smijten je tegen de muur en dwingen tot ongenuanceerd denken. Waag je het de term ‘mensen die menstrueren’, vrouwen dus, belachelijk te vinden, dan sta je meteen voor het woke vuurpeloton.

Heb je de neiging de Nederlandse pretenties met een korrel zout te nemen en nationale trots een overleefd begrip te vinden, dan ben je een landverrader.

Het scheldwoord ‘fascisme’ ligt bij links en rechts in de mond bestorven. Niemand weet meer wat het echt betekent, maar het sist zo lekker weg. Behalve de kennis van onze taal is ook kennis van de geschiedenis aan erosie onderhevig.

Niemand kan meer een aansprekend en samenhangend verhaal vertellen

Zowel in de tijd van Fortuyn als nu wordt de ‘bestuurscultuur’ getekend door zelfgenoegzaamheid. ­Fortuyn noemde het met enige overdrijving ‘de puinhopen van paars’. En ondanks de grote populariteit van Mark Rutte (natuurlijk: bij gebrek aan beter) zien we hetzelfde ongenoegen en dezelfde machteloosheid. Niemand kan meer een aansprekend en samenhangend verhaal vertellen. Charisma en gevoel voor humor, eigenschappen die idealiter samengaan, hebben het nationale toneel verlaten.

Vertrouwen in de politiek is intussen zo goed als afwezig. En toch moeten we het met die volksvertegenwoordigers doen. Ze zijn niet de besten onder ons. Ook niet de slechtsten. Ze zijn als wij.

Heb medelijden. Of erbarmen. Of ergernis. Of woede. Of begrip. Ja, begrip mag ook. Maar niet te veel en niet te lang.