Er is meer nodig dan nieuw bloed voor een omslag in de bestuurscultuur

Een stormloop op raden van toezicht, in de zin van een nieuwe pool mensen, betekent nog niet dat er ook echt vernieuwers in die raden komen.

Er is meer nodig dan een nieuwe generatie die klaarstaat voordat er sprake kan zijn van een omslag in de bestuurscultuur. Het artikel suggereert dat een opleiding rechtstreeks kan leiden tot een positie als nieuw lid van een Raad . Maar een verdubbeling van het aantal cursisten leidt (nog) niet tot nieuwe, geschikte toezichthouders.

Er zijn dan nog twee hobbels te nemen voordat een kandidaat kan toetreden, te weten de werving & selectie procedure (de profielen zijn vaak nog erg traditioneel) en de benoeming via coöptatie door de huidige toezichthouders (risico van het zoeken naar een 'kloon').

Durven zittende toezichthouders contra-instinctief hun eigen blinde vlek of allergie binnen te halen? En hoe kan dit vervolgens leiden tot beter functioneren van de raad zonder persoonlijke irritaties? Met andere woorden: is de raad zich ervan bewust dat een andere manier van communiceren nodig is om het verschil (in diversiteit) ook tot uitdrukking te laten komen? Anders is het risico groot dat die nieuwe kandidaten zich zo aanpassen dat het verschil niet tot uiting komt, of dat zij snel weer zijn vertrokken. Wij merken in ons netwerk dat veel nieuwe toezichthouders hiermee worstelen.

Diversiteit in opvattingen

Iedereen is het eens over de waarde van persoonlijke moed. Die is nodig om tegen het meerderheidsstandpunt in de raad in te gaan. Maar voor een nieuwe eenling kan de prijs van die persoonlijke moed hoog zijn. Zou het besluit van de raad van commissarissen over het salaris van de ING-topman anders gelopen zijn als er een jongere in de raad had gezeten? Dat valt te betwijfelen gelet op het machtsspel in de raad.

Het vraagt dus om een bestuurscultuur waarin naast diversiteit (mannen én vrouwen, jonge mensen én ervaren mensen, plus meer kleur) ook 'diversity of thoughts' vanzelfsprekend is en verschillende perspectieven worden gestimuleerd voor betere strategische besluitvorming.

Wij merken in de praktijk dat het vaak niet lukt om die diversiteit werkelijk volledig te benutten. Het gaat niet vanzelf, het vraagt oefening. In ons netwerk van nieuwe toezichthouders experimenteren wij daarom met concrete nieuwe methodieken om elkaar effectief aan te spreken en te versterken in de bestuurskamer, zelfs (of misschien wel: juist) als je daarvoor buiten je comfortzone moet treden. Inzicht in de processen die onderhuids spelen in vergaderingen, biedt de mogelijkheid om als toezichthouder je eigen handelingsrepertoire uit te breiden.

Gelukkig zien we ook steeds meer belangstelling bij nieuwe commissarissen voor intervisiegroepen. Dat is een uitgelezen middel om met 'soft skills', zoals sociale vaardigheden, te oefenen, door in een intieme en veilige setting de eigen dilemma's te ontrafelen. Zo kan je je rol als toezichthouder beter vervullen door te leren het 'lastige gesprek' op het juiste moment en effectief te voeren.

Het gaat om een be­stuurs­cul­tuur waar men niet alleen de letter van de wet naleeft, maar vooral handelt vanuit de bestaansgrond van de organisatie, met oog voor de mensen voor wie je het doet

Wij herkennen de toestroom van een nieuwe lichting eigentijdse toezichthouders en juichen die toe. Om vervolgens te zorgen dat dit leidt tot beter toezicht is er werk aan de winkel. Het gaat om een bestuurscultuur waar men niet alleen de letter van de wet of code naleeft, maar vooral handelt vanuit de bestaansgrond van de organisatie, met oog voor de mensen voor wie je het doet. Dat zijn niet alleen de aandeelhouders en eigenaren, maar ook de klanten en maatschappelijke omgeving. Een cultuur waar ruimte is voor vruchtbare gesprekken en gezonde tegenspraak onderling en in dialoog met de samenleving.