Ik krijg deze associatie niet uit mijn hoofd, terugkijkend op de bijeenkomst in 2015 waarbij de Parijse klimaatdoelen werden vastgesteld: een viering van een onbegrijpelijk maar doorslaggevend wonder, leidend tot euforie en soms extase. Terwijl de deelnemers tijdens de conferentie zelf voornamelijk hadden zitten rekenen. En er winnaars en verliezers zijn.

Nederland hoort bij de verliezers, net als de rest van laagliggend Noordwest-Europa. Wat speelt er?

Er is meer aandacht nodig voor wat er staat te gebeuren in de Europese kustgebieden

Ten eerste: de kwade uitstoot vanuit de kuststrook tussen Schelde en Elbe is in termen van beïnvloeding van het mondiale klimaat gering. De uitstoot vanuit Nederland is binnen deze termen verdwijnend klein. De gevolgen van de recent voorspelde stijging van de zeespiegel - minimaal een meter of 2 binnen de komende 70 jaar - zijn in potentie verwoestend groot. Conclusie: voor de genoemde gebieden bestaat geen serieus verband tussen transitie-inspanningen binnen het kader van 'Parijs' en hetgeen ons te wachten staat vanuit de zee en vanuit de rivieren.