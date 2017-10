Er is innovatie nodig op de voetbalvelden

Onder anderen Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder, Dirk Kuijt en Rafael van der Vaart wisten, ieder op hun eigen wijze, met techniek, tactisch inzicht en inzet, elftallen op een hoger niveau te brengen en supporters te begeesteren.

Met dit afscheid kan worden vastgesteld dat er ook voor het Nederlands Elftal voorlopig niet meer inzit dan meehobbelen in de voorselecties voor landenkampioenschappen. Met mislukte kwalificaties voor het EK in 2016 en het WK volgend jaar, kan geconcludeerd worden dat de nationale selectie in een crisis verkeert, vergelijkbaar met de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen wist Oranje zich niet te kwalificeren voor de WK’s in 1982 en 1986 en het EK van 1984. In 1988 daarentegen werd Nederland Europees kampioen. De talenten van toen, zoals Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ronald Koeman, zijn er nu helaas niet.

Met een bevolking van 17 miljoen inwoners zou in beginsel genoeg talent beschikbaar moeten zijn

Dat uit zich bijvoorbeeld in de magere resultaten van het Nederlandse clubvoetbal in Europa. Dat Ajax vorig jaar nog wist door te dringen tot de finale van de Europa League is eerder de uitzondering die de regel bevestigt, bovendien met een team dat veel buitenlandse voetballers telde. Het grote aantal buitenlandse voetballers dat hier speelt omdat ze in betere competities niet aan de bak komen, zit Nederlands talent mede in de weg.

Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat er zich ook minder talent aandient voor het topvoetbal. Dat is merkwaardig, want met een bevolking van 17 miljoen inwoners zou in beginsel een reservoir aan talent beschikbaar moeten zijn. Een geldkwestie is het ook niet, want anders stroomt talent wel door naar de Europese topclubs en dat is nu niet het geval.