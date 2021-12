Er is iets veel ernstigers aan de hand dan een nieuwe Koude Oorlog

Als de afkorting ‘KGB’ weer gewoon in krantenkoppen staat – zoals gisteren in The Washington Post – dan weet je dat het einde van de geschiedenis definitief is afgelast. De geschiedenis herhaalt zich, zij het steeds in andere gedaantes, maar de worsteling tussen vrijheid en onvrijheid blijft, om de historie der mensheid even snel samen te vatten.

Het nieuws over de KGB betrof de Wit-Russische veiligheidsdienst; in Minsk heeft die na de val van de Sovjet-Unie gewoon de oude naam gehouden, anders dan in Moskou, waar de KGB na een doorstart FSB ging heten. Wat viel er te melden over de KGB? Welnu, die blijkt op sociale media tientallen nep-accounts te hebben gevoerd, compleet met getruukte profielfoto’s, om Polen in een negatief daglicht te zetten. Zich voordoend als kritische Poolse journalisten en activisten, beschuldigden deze trollen de Poolse autoriteiten van ‘neonazi-activiteiten’ tegen de migranten die Wit-Rusland op hen had afgestuurd.

Nu valt er op de Poolse aanpak van de georchestreerde migrantencrisis genoeg aan te merken, maar daar gaat het hier niet om. Het is belangrijk te zien welk spel werd gespeeld: Loekasjenko’s bedoeling was chaos te veroorzaken in Polen en verdeeldheid te zaaien binnen de EU, en zijn geheime dienst werd ingezet om het vuurtje op te stoken. Net zoals de Russische FSB dat deed met nep-accounts bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

Onze eigen antidemocraten

Het is verleidelijk te concluderen dat de Koude Oorlog terug is van weggeweest, en het heeft er zeker trekken van, maar de huidige situatie lijkt mij zowel diffuser als ernstiger. Diffuser omdat er niet langer twee ideologische blokken tegenover elkaar staan, maar meerdere tegenpolen tegelijkertijd. En ernstiger omdat het kamp van de onvrijheid zich niet meer achter een IJzeren Gordijn bevindt, maar ook binnen onze eigen gelederen. Dat Donald Trump president kon worden, is daarvan het meest schokkende voorbeeld, en wie zegt dat hijzelf (of een geestverwant) niet nog eens terugkeert in het Witte Huis?

Maar ook dichter bij huis doet dit zich voor, binnen de EU hebben we onze eigen antidemocraten. Veelzeggend: voor de speciale Top van de Democratie, die Joe Biden volgende week organiseert, is één EU-staat niet eens uitgenodigd: Hongarije. De speeltuin van Viktor Orbán.

Wat zich in onze tijd aftekent, is de vorming van een nieuw blok, maar eigenlijk is het geen blok, eerder een soort ‘agglomeratie van bedrijven’, schrijft publiciste Anne Applebaum in The Atlantic. Zij noemt dit de ‘Autocratie bv’, een bondgenootschap van leiders die elkaar de hand boven het hoofd houden, niet omdat ze een politieke of ideologische oriëntatie delen, maar omdat ze elkaar van dienst kunnen zijn in het behouden van macht en rijkdom, ook als ze getroffen mochten worden door sancties van westerse landen. Dan verschijnen Wit-Rusland, Iran, Hongarije, Venezuela, China, Turkije, Rusland en Saudi-Arabië opeens in hetzelfde rijtje.

Als de 20ste eeuw de langzame en hobbelige vooruitgang bracht naar democratie, dan brengt de 21ste eeuw tot dusver het omgekeerde, concludeert Applebaum. We hebben nog even, maar vooralsnog heeft ze gelijk.

Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de ‘keiharde nuance’ en het ‘onverbiddelijke enerzijds-anderzijds’ preekt. Lees ze hier terug.