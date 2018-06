Er is hoop voor de boerentoekomst

Een onthullend citaat, in de marge opgetekend van het Trouw-onderzoek ‘Staat van de Boer’. Een citaat waaruit onbegrip van de buitenwacht blijkt voor boeren, maar ook van boeren voor diezelfde­­ buitenwacht.

Want als er iets uit dit onderzoek blijkt, is het wel dat er geen plaats is voor Ot en Sien-romantiek in het moderne­­ boerenbedrijf. Daar gaan tegenwoordig al snel tonnen, zo niet miljoenen euro’s in om en er moet aan hoge kwaliteitseisen en strenge regels worden voldaan. Een beetje boer is vooral ondernemer, die evenwel genoegen moet nemen met smalle marges. Logisch dus dat veel agrariërs geregeld wakker liggen, in de stress zitten en denken dat hun sector in een crisis verkeert.

Vernieuwing moet vooral van binnenuit komen, van de boeren zelf

Meer begrip voor de positie van de boer is daarom op zijn plaats. Natuurlijk, er zijn boeren die de bakens verzetten, vóórlopers die al lang geleden overstapten op biologisch of hun bedrijf fors verbreedden. Maar voor veel boeren is dat te hoog gegrepen, zozeer hijgt de bank hun in de nek, zozeer zijn zij onderdeel van een strakke productieketen. Terwijl de meesten graag anders hadden gezien: ruim 80 procent wil graag overstappen op een natuurvriendelijker bedrijfsvoering, blijkt uit de ‘Staat van de Boer’. Vooral om die boeren zal het de komende jaren gaan. Kunnen zij hun bedrijf moderniseren? Verstaan zij de eisen van de tijd?

Van hun voormannen hoeven ze het niet te hebben, zo blijkt. LTO Nederland ziet zichzelf als ‘dé vertegenwoordiger van de land- en tuinbouwsector’, maar 71 procent voelt zich onvoldoende vertegenwoordigd door de organisatie. Op boerenerven wordt vooral Yvon Jaspers geroemd. Haar datingshow brengt de positie van de boer beter in beeld, is het gevoel. Zeker nu de roep om visionair leiderschap in de sector weerklinkt, is dit gebrek aan autoriteit van LTO ernstig. Agrarisch Nederland verdient beter.

Van binnenuit Tegelijk is het de vraag in hoeverre het zinvol is om met vernieuwing en verduurzaming te wachten op grote nieuwe leiders à la Sicco Mansholt. Natuurlijk is het belangrijk dat landbouwminister Schouten een toekomstvisie voor de sector ontvouwt, waarbij de politiek de regels niet opnieuw telkens aanpast. Maar vernieuwing moet vooral van binnenuit komen, van de boeren zelf. En, belangrijk: 75 procent van de ondervraagden wil daarvoor graag samenwerken met dezelfde groene maatschappelijke organisaties die hun nu zo vaak bekritiseren. Dat is hoopvol. Alleen met samenwerking ligt er immers voor de Nederlandse boer een toekomst in het verschiet. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Hier vindt u andere commentaren.