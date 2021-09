Er is helaas weinig ‘onnadenkends’ aan de uitlatingen van Baudet

Er zijn genoeg redenen om zo veel mogelijk te zwijgen over Thierry Baudet, maar het is ook goed af en toe te registreren wat dit lid van de Staten-Generaal aan het doen is. Hij is tenslotte volksvertegenwoordiger. Welnu, gisteren had hij de twijfelachtige eer onderwerp te zijn in Ruttes betoog bij de Algemene Beschouwingen. De premier memoreerde dat hij zondag aanwezig was ­geweest bij de opening van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Hij had er, zei hij, ‘letterlijk staan huilen’. En des te meer had het hem gestoord dat in de Kamer ‘op onnadenkende wijze’ aan de geschiedenis van de Holocaust was gerefereerd – een verwijt aan Baudet, die overigens niet met naam werd genoemd.

Dat was mooi van Rutte, maar ik vrees dat er weinig ‘onnadenkends’ is aan de uitlatingen van de Forum-leider, daarvoor is hij veel te consistent. Baudet grijpt graag terug op de Jodenvervolging om zijn verzet tegen de coronamaatregelen een heroïsche glans te geven, maar van respect voor Joden hoeven we hem niet te verdenken.

Antisemitische gruwelpropaganda

Het moet een deprimererende klus zijn: Peter Burger, docent aan de Universiteit van Leiden, houdt precies bij wat Baudet online uitspookt. Onder de noemer ‘Baudets dagelijkse antisemiet-retweet’ laat Burger zien welke berichten Baudet een kontje geeft; op de een of andere manier komt hij steeds uit bij lieden die zich specialiseren in ‘antisemitische gruwelpropaganda’. En anders promoot hij wel een verzamelsite met mediakanalen als ‘Gedachtenvoer’ en ‘Wees de Weerstand’. Daar vinden we materiaal – ik citeer Burger – over Joden als ongedierte dat met vaccinaties niet-Joden vermoordt, alsmede theorieën over de Holocaust als een zionistisch complot. Huiver mee: in de Pax Judeïca zal de mens ‘op zowel aards niveau als geestelijk/spiritueel niveau tot een volgzame slaaf worden van de heersende en energiezuigende meesters’.

Je weet dat Baudet zal zeggen dat hij slechts op interessant materiaal wijst, en dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor alles wat deze bronnen zeggen. Je weet ook: als iemand die uit deze bronnen drinkt, het woord ‘Holocaust’ tussen aanhalingstekens zet, zoals Baudet deze week deed, kun je niet zomaar uitgaan van goede bedoelingen. “De oorlog is niet van jullie, maar van ons allemaal”, beet hij de Joodse organisaties toe die bezwaar maakten tegen de vergelijking tussen de Jodenvervolging en de coronamaatregelen. En tegen Gert-Jan Segers zei hij: “De Tweede Wereldoorlog gaat over heel veel dingen. Een zeer interessant, complex vraagstuk.”

Geen excuses

Van dergelijke uitspraken krijg ik de rillingen, sowieso al, maar vooral ook met in het achterhoofd wat zich eind vorig jaar afspeelde rond het antisemitisme bij de Forum-jongeren. Nicky Pouw, indertijd kandidaat-Kamerlid voor de FvD, bracht toen naar buiten dat Baudet haar had gevraagd waar haar kruistocht tegen het antisemitisme toch vandaan kwam – iedereen die hij kende was antisemiet.

Woensdag verlieten D66 en GroenLinks de Kamer nadat Baudet had geweigerd excuses aan te bieden voor zijn woorden. Dat vond ik niet chic, en toch had ik gewild dat alle fracties het hadden gedaan.