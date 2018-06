Er is geen zicht op verzachting van het dictatoriale bewind in Pyongyang

Maar er is alle reden om zeer sceptisch te zijn over de kans dat de spanning daadwerkelijk afneemt. En het is zeker de vraag of de Noord-Koreaanse bevolking er iets mee opschiet.

Voor Kim moet het gisteren een geweldige dag zijn geweest. Hij kon op basis van gelijkheid aan tafel zitten met het staatshoofd van het machtigste land ter wereld, gefotografeerd door de verzamelde wereldpers. Niet gek voor een dictator wiens land nog niet al te lang geleden door Trumps voorgangers werd weggezet als een absolute schurkenstaat. En al helemaal niet gek voor een leider die vermoedelijk slechts één doel heeft: zijn regime in stand houden, met behoud van zijn ijzeren greep op het land.

Hoop moet je altijd houden, maar de kans is groot dat dit proces eindigt in de bestendiging van een keiharde dictatuur

Dat het bezit van kernwapens voor deze respectvolle behandeling een cruciale voorwaarde was, staat buiten kijf. En dat het hoogst twijfelachtig is of Kim de kernwapens ooit opgeeft, is eveneens duidelijk. Zonder kernwapens is het immers zeer de vraag of hij net zo serieus wordt genomen – de aandacht zal vermoedelijk juist snel verschuiven naar de massale schendingen van de mensenrechten in Noord-Korea. Schendingen die nu, vanwege de behoefte bij Trump aan een publicitair aantrekkelijke ‘vredesdoorbraak’, zorgvuldig buiten de discussie zijn gehouden.

Noord-Korea heeft vaker geschermd met concessies in het nucleaire programma, om daarna toch weer nieuwe stappen op de nucleaire ladder te zetten. Ditmaal lijken de Amerikaanse sancties tegen het land nog te worden gehandhaafd, maar heeft Pyongyang al wel de belofte binnen dat de Amerikaanse (volgens Trump ‘provocatieve’) militaire oefeningen met Zuid-Korea worden afgebouwd. Ook laat Trump doorschemeren dat hij VS-militairen wil terugtrekken en zegt hij dat hij het regime in Pyongyang veiligheidsgaranties wil bieden. Kim kan rustig afwachten hoe dit wordt uitgewerkt, zonder zelf al stappen te zetten.

Bij een succesvol vredesproces beseffen alle betrokken partijen dat de vrede hen stabiliteit en voorspoed op lange termijn zal brengen en wordt ook gewerkt aan rechtvaardigheid voor de slachtoffers van een conflict. In dit geval is er geen zicht op verzachting van het dictatoriale bewind in Pyongyang. Hoop moet je altijd houden, maar de kans is groot dat dit proces eindigt in de bestendiging van een keiharde dictatuur. Niemand is tegen vrede, maar dit proces heeft dan wel een heel zwarte kant.

