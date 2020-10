Er is geen toverstokje dat de stijging van coronazieken kan laten verdwijnen

Het kabinet aarzelt wederom bij de keuze nog strengere maatregelen te nemen om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Dat valt niet goed te begrijpen, want in de zorg zijn alle alarmklokken al afgegaan.

Er lagen dinsdag 1829 reguliere coronapatiënten in het ziekenhuis en nog eens 529 op de intensive care. In de nieuwste RIVM-cijfers van gisteren lijkt de stijging iets minder, maar door een ICT-storing zijn de cijfers niet betrouwbaar. Duidelijk is wel dat ondanks de maatregelen die het kabinet twee weken geleden nam, er er nog geen enkel zicht is op een dalende trend.

Daarmee naderen Nederlandse ziekenhuizen razendsnel het maximum van wat ze aankunnen. Er worden nu al dagelijks patiënten voor enkele uren geweigerd. Ze worden dan van het ene ziekenhuis naar het andere gereden. Helder is dat deze opnamestop vooral ook komt doordat er te weinig handen zijn voor de beschikbare bedden. Het werken in een constante crisis is zwaar en ook de zorgmedewerkers worden besmet. Het verzuim is verdubbeld naar bijna 8 procent, met logischerwijs nog meer werkdruk voor de gezonde zorgmedewerkers. Het zou dit kabinet daarom sieren als ze nog voor de Kerst ruimhartig de beloofde zorgbonus aan alle medewerkers in de zorg uitkeren.

We zitten precies in het scenario dat het kabinet zou voorkomen

Het blijft onbegrijpelijk dat we nu alsnog afstevenen op een situatie die deze zomer nog als het absolute noodscenario werd bestempeld. Het kabinet benadrukte toen dat ziekenhuizen niet meer in een situatie terecht mochten komen waarin de reguliere zorg vrijwel volledig zou worden afgeschaald. Voorkomen zou worden dat alleen nog de meest acute zorg werd geleverd. Toch zitten we precies in dat scenario. In november wordt de top bereikt van wat de zorg aankan, zelfs als het kabinet nu nog tot een volledige lockdown besluit, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg gisteren.

Het enige wat de volledige lockdown nog kan bereiken, is dat dit noodscenario niet te lang duurt. Dat betekent dat het kabinet nog kan proberen het aantal besmettingen sneller te laten dalen dan in de prognoses voorzien. Dan zou dat vanaf december zichtbaar moeten worden met minder ziekenhuisopnames.

Maar daartoe besloot het kabinet eerder deze week niet. De voorspellingen van het RIVM komen elke keer volledig uit, alle sceptici ten spijt. Toch blijft de regering maar afwachtend naar de cijfers kijken, in de hoop dat die met een toverstokje nog veranderen. Er wordt gesproken over het zoeken naar een balans tussen zorg, economie en wat een samenleving kan dragen. Maar uiteindelijk is in die balans de cruciale randvoorwaarde of we onze zieken nog kunnen behandelen, ook de mensen die geen corona hebben.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.