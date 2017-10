Er is geen antwoord op alle vragen over het kwaad

Dingen die nog niet afgerond zijn en misschien wel nooit afgerond zullen worden, wat totaal onacceptabel is. “Veel mensen lijden aan een need for closure”, stelde Beatrice de Graaf zaterdag in deze krant over onze omgang met ‘het Kwaad’. Ze doelde vooral op de dreiging van het terrorisme en de angst en onzekerheid die dat teweegbrengt, maar ik kon niet anders dan denken aan Anne Faber en het kwaad dat haar het leven kostte - en hoe de pijn daarover door de hele samenleving trok.

Het is een pijn die je laat stampvoeten, er is iets voorgevallen dat verboden had moeten worden, erger: iets dat verboden ís, en je zou met terugwerkende kracht alles willen doen om het tegen te houden. “Ik ben iemand die graag handelt”, zei de vrouw uit Dordrecht die een internetpetitie begon onder de titel ‘Anne Faber dood door schuld rechtssysteem’. De petitie eist een onderzoek en verandering van de wet rond zedendelicten. “Zodat dit nooit meer kan gebeuren.” Inmiddels hebben al bijna 400.000 mensen getekend.

Het is mogelijk tegen te werpen dat het leven geen garantie biedt dat dingen nooit meer gebeuren, en het is ook mogelijk op te merken dat de ‘woede en afschuw’ waarover de petitie spreekt, kan leiden tot een campagne die te gretig schuldigen aanwijst. Kunnen we van de rechter, die de verdachte in 2011 veroordeelde tot gevangenisstraf in plaats van tbs, verlangen dat hij zou voorzien wat in 2017 zou gebeuren? Ik huiver bij de zwaarte van dergelijke dilemma’s; op sommige vragen zijn geen antwoorden, of in elk geval geen snelle antwoorden.