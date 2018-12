Er is een positieve impuls nodig om het lerarentekort weg te werken

Al een aantal jaren lezen, zien en horen we over het tekort aan leraren en ­onderwijzers. In allerlei gradaties van het onderwijs. Voortdurend borrelen er vanuit het veld nieuwe ideeën op om hier iets aan te doen. Wetten, praktische bezwaren en/of onwil staan uitvoering echter in de weg. Na korte tijd hoor je er niets meer van.

De onderwijswereld in al zijn geledingen slaagt er ook nog eens in, terecht of niet terecht doet er niet toe, bij voortduring een sfeer van onbehagen uit te stralen. Wat voor een indruk maakt dit alles op jonge mensen die een opleiding moeten gaan kiezen voor een beroep waarmee ze het vaak de rest van hun werkzame leven moeten doen?

Het tekort aan onderwijzend personeel is niet van vandaag. Al jaren is het vertrek groter dan de aanwas. Het is een structureel probleem. Voor structurele problemen helpen alleen structurele oplossingen. En dan alleen nog op termijn. Het inlopen van een stuk achterstand in salariëring is zo’n structurele maatregel waaraan de regering na lang duwen begonnen is. Een deel van het negatieve imago van het beroep werd daarmee weggewerkt. Maar nieuwe, voortdurende negatieve berichtgeving over werkdruk en personeelstekort dreigt dit effect weer teniet te doen. Tijd daarom voor een nieuwe positieve impuls, maar nu volledig gericht op de instroom.

Belastingvrij Selecteer de beroepsgroepen waarin voor langere tijd een tekort aan onderwijzend personeel zal bestaan. Stimuleer het volgen van de opleidingen die voor deze beroepsgroepen noodzakelijk zijn. En niet een klein beetje, maar substantieel. Gebruik daar op de volgende wijze het studiefinancieringsstelsel voor: elk vol jaar dat na afronding van de studie daadwerkelijk is gewerkt in het beroep waarvoor is opgeleid, staat voor één jaar aflossing van de opgebouwde studieschuld. Belastingvrij. Dat is het principe. Het stimuleert om aan de opleiding te beginnen en om daarna ook daadwerkelijk voor de klas te gaan staan. Op dit principe kan men variëren met bijvoorbeeld deeltijdwerk. Maar ook met een regionale component zoals ­Arnold Jonk en Eva Naaykens suggereerden en waarbij de arbeidsvoorwaarden per regio of stad uiteen kunnen ­lopen (Opinie, 13 december). Tenslotte, en niet in het minst, is het ook toepasbaar voor andere beroepsgroepen (in de techniek bijvoorbeeld) waarin zich structurele tekorten voordoen.

