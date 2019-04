Er is allerlei kritiek denkbaar op de politiek, maar Spanje is geen Polen of Hongarije

Ephimenco (Trouw, 16 februari) en Prat Bertrams (Opinie, 21 maart) stellen dat Spanje mensenrechten schendt. De EU zou hiertegen net zo hard moet optreden als tegen Polen en Hongarije.

Lees verder na de advertentie

In Spanje is een ernstig politiek conflict gaande sinds Catalaanse nationalisten het fundament van de Spaanse staatsvorm en samenleving frontaal aanvallen. Die aanval begon tijdens de laatste economische crisis, toen de nationalisten de schuld voor de noodzakelijke bezuinigingen bij Madrid neerlegden. De Catalaanse publieke omroep doet het al twintig jaar: de Spaanse staat de schuld geven voor bijna alles wat fout gaat.

Al in 2015 organiseerden de Catalaanse nationalisten een eerste referendum. Niemand is daardoor in de gevangenis beland, ook niet vanwege het uiten van een onafhankelijkheidswens. In 2017, zo stelt de Spaanse openbare aanklager, ging men echter veel verder: de Catalaanse politie werd ingezet voor politieke doelen, Catalaanse wetten werden vastgesteld tegen alle juridische adviezen en expliciete uitspraken van het constitutionele hof in. Een vergaande en gevaarlijke vorm van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ werd gepropageerd en een onafhankelijke Catalaanse republiek uitgeroepen, gebaseerd op een referendum waaraan niet eens de helft van de Catalanen had meegedaan.

Feiten Dit zijn de zaken die de Spaanse Hoge Raad beoordeelt in het proces tegen een aantal Catalaanse politici. De rechtszaak wordt niet gevoerd vanwege hun ideeën of het openen van stemlokalen. Tegenover het offensief koos Madrid voor een passieve houding. De toenmalige premier Rajoy accepteerde een onafhankelijkheidsreferendum niet. Het recht op zelfbeschikking is immers nergens erkend, in de Spaanse grondwet noch internationaal, zeker niet als het gaat om een rijke regio in een democratisch land die al meer dan twintig jaar meer autonomie heeft dan welke regio elders in Europa. Madrid deed dus niks, stuurde de oproerpolitie en liet rechters hun werk doen. Dezelfde rechters die de laatste jaren tientallen politici vervolgen, vaak van Rajoy’s partij. Er is allerlei kritiek denkbaar op de Spaanse politiek en rechterlijke macht, maar de feiten zijn anders dan Ephimenco en Prat Bertrams schrijven. Dat er in Spanje sterke krachten zijn die, net als in Polen en Hongarije, de rechtsstaat en fundamentele waarden in de samenleving proberen te ondermijnen is waar. Helaas zijn ze succesvol geweest in Polen en Hongarije. Gelukkig geldt dit in Spanje juist niet.

Lees ook:

Spaans showproces is een schandvlek voor de hele Europese Unie In Spanje spreekt het repressieve politiek-justitiële apparaat van een ‘historisch proces’ en wil hiermee een afschrikwekkend voorbeeld stellen. Het politiek proces vormt een schandvlek voor de hele Europese Unie, schrijft columnist Sylvain Ephimenco.