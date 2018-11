Er is al elf jaar niets gedaan aan het tekort aan goede leraren

Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Het tekort was voorspelbaar. Vele initiatieven zijn de afgelopen vijftien jaren genomen om het tij te keren. Dat is helaas niet gelukt.” Dit citaat is afkomstig uit het rapport Leerkracht! dat Alexander Rinnooy Kan schreef in 2007. Elf jaar later moet je vaststellen dat de conclusies onverminderd actueel zijn. Er is een ernstig lerarentekort en we zagen het van mijlenver aankomen.

Het voorwoord van toenmalig onderwijsminister Plasterk bij het actieplan, zou ook geschreven kunnen worden door de huidige onderwijsministers: “Met het dreigende lerarentekort komt er een enorm probleem op ons af. Daarom is het belangrijk dat we meteen actie ondernemen. We hebben geen dag te verliezen.”

Treurige conclusie We verloren inderdaad geen dag. We verloren elf jaar. Waarom hebben de opeenvolgende kabinetten het zo ver laten komen? Waarom is er zo weinig gebeurd sinds 2007? De treurige conclusie kan alleen maar zijn dat de overheid het onderwijs ernstig heeft verwaarloosd. Dus nu moeten alle zeilen worden bijgezet om de komende jaren onze kinderen goed onderwijs te kunnen geven. Tegelijkertijd moet we voorkomen dat onze leraren opbranden. Voor velen van hen is het te laat, getuige de hoge burn-outcijfers en het ziekteverzuim. Gelukkig is in het regeerakkoord een begin gemaakt: het kabinet investeert meer dan de afgelopen jaren in het onderwijs. Maar het is onvoldoende en beperkt zich tot het primair onderwijs. De overige sectoren worden vergeten, terwijl de werkdruk en het lerarentekort ook hier voelbaar zijn. Wie door scholen loopt en de mensen die er werken spreekt, weet dat het kabinet meer moet doen. Om te beginnen: haal onnodige regelgeving en financiële drempels weg. Toen de inkt van Rinnooy Kans advies nog lag te drogen, werd het hogere collegegeld voor de tweede studie ingevoerd. Gelukkig bedacht men een uitzondering: wie na een eerste opleiding nog een studie in zorg of onderwijs wilde doen, betaalde het standaardtarief. Haal om te beginnen onnodige regelgeving en financiële drempels weg

Collegegeld Fijn, maar er is tegelijkertijd een uitzondering op de uitzondering bedacht: wie al een diploma in de zorg of het onderwijs haalde en daarna een tweede studie wil volgen in een van deze sectoren, moet weer wel het hoge tarief betalen. Dat veroorzaakt niet alleen verwarring, maar ook problemen. Onlangs ontving ik een mail van iemand die een opleiding tot ergotherapeut had gevolgd, nu tien jaar bij een gemeente werkt en graag de pabo wil doen. Hij kreeg echter te horen dat het collegegeld 8000 euro per jaar is. Als hij tien jaar geleden management had gestudeerd, zou het collegegeld een kwart van dit bedrag zijn geweest. Dan hebben we nog de 51.000 mensen die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet voor de klas staan. Twee derde van hen staat ervoor open. Maar het gebrek aan tijd voor leerlingen en het achterblijvende salaris zijn veelgenoemde redenen om voor een carrière buiten het onderwijs te kiezen. Helaas zetten de coalitiepartijen de hakken in het zand als gevraagd wordt om meer te doen. Zo willen ze geen afspraken maken met lerarenopleidingen om hun collegegeld betaalbaar te houden, wordt er gesputterd als het gaat over de inzet van reserves en wordt het misbruik dat headhuntersbureaus maken van de situatie na lang aandringen wel geagendeerd maar niet hard aangepakt. Dit mag voor bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor een sector in crisis geen reden zijn om het allemaal te laten gaan. Vorige week was het debat in de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting. Met de andere oppositiepartijen blijf ik suggesties aandragen. Ook de coalitiepartijen moeten verder kijken dan hun regeerakkoord. We zijn al elf jaar kwijt.

