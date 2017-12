Er hing een zweem van geheimzinnigheid om de telefoons van vroeger

Ik graaf in mijn geheugen op zoek naar haar nummer, ik heb het zeker honderd keer gebeld het afgelopen jaar maar ik kom niet verder dan 06-8 en iets met een 3. Er dienen zich wel andere nummers aan. Het telefoonnummer van ons oude huis en van het huis van mijn beste vriendin op de basisschool, het nummer van het ziekenhuis waar mijn vader ooit werkte.

Allemaal uit de tijd dat niemand een mobiel had, de tijd dat je via een receptie met je ouders werd doorverbonden als je wilde vragen of je bij iemand mocht eten. Nummers van telefoons die meestal niet werden opgenomen door degene die je wilde spreken. Er waren tussenpersonen nodig - moeders, broertjes, telefonisten om bij de juiste stem te komen. Er hing een zweem van geheimzinnigheid om de telefoons van toen. Je wist nooit wie er in je afwezigheid gebeld had, wie er na een paar keer rinkelen weer had opgehangen.

Niemand van mijn vrienden heeft nog een huistelefoon. Die logge apparaten, hun snoeren en stekkers zijn grotendeels verdwenen, maar niet de nummers waarop ze waren aangesloten. Iedereen die opgroeide in de tijd van vaste lijnen draagt er een zootje met zich mee.

Nutteloze combinaties van getallen die in het diepst van ons geheugen staan gegrift

Ik las ooit dat herinneringen uit onze jeugd zo sterk zijn omdat we vroeger, echt vroeger, toen we in holen woonden en op bizons joegen, veel jonger zelfredzaam moesten zijn. Herinneren is overleven. Ons kinderbrein is dus een spons die het hele bestaan zo snel mogelijk in zich opzuigt. Bedreigingen, kansen, en telefoonnummers.

Nutteloze combinaties van getallen die in het diepst van ons geheugen staan gegrift. Nummers die we elk moment weer zouden kunnen bellen, om iemand aan de lijn te krijgen die niets en tegelijkertijd alles te maken heeft met herinneringen aan het huis waar we opgroeiden, een schoolvriendin of de warme keuken van een oma.

Nummers die, als je ze intoetst, de verwachting wekken dat er straks iemand uit je jeugd opneemt en je op de achtergrond de geluiden hoort van het autoluwe pleintje waar je slagbal speelde. Nummers die je op een kaart zou kunnen aanwijzen omdat je eigenlijk niet naar iemand, maar naar ergens belde. Ik weet niet eens waar mijn vriendin nu op mij zit te wachten. We hadden een stad maar geen plek afgesproken, we zouden wel bellen.

