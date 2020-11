Er gebeuren wonderlijke dingen rond Nederlands trouwste Trump-aanhanger Baudet en zijn partij

In afwachting van nieuws uit de VS – op het moment dat ik dit schrijf weten we nog niets, als u het leest is dat hopelijk anders – stapte ik op de fiets naar de boekhandel en vroeg naar de pas verschenen titel ‘Mijn meningen zijn feiten’. Dat had zomaar kunnen slaan op Donald Trump, maar dit boek gaat over diens trouwste Nederlandse aanhanger: Thierry Baudet. Ik had een beetje geaarzeld of ik het wilde kopen, me afvragend of het niet te veel eer was. En dat in de wetenschap dat eerstdaags nóg een boek over de Forum-leider verschijnt. Daarvan luidt de titel ‘De partij dat ben ik’, ook goed gekozen, en ook uitstekend toe te passen op Trump.

Ik haalde ‘Mijn meningen zijn feiten’ toch in huis, omdat er toch wonderlijke dingen gebeuren rond Baudet en zijn partij. Als we de peilingen mogen geloven – altijd mee oppassen – zakt Forum voor Democratie behoorlijk in elkaar. Baudet lijkt er niet in te slagen zijn partij te positioneren als het beschaafde en gematigder alternatief voor Wilders. Door zich te scharen aan de zijde van corona-ontkenners en complotdenkers (‘Jullie zijn open en vrije geesten’) heeft Baudet op het verkeerde paard gegokt; de tweede golf was net iets te reëel om spelletjes mee te spelen. Maar bovendien is de belofte van beschaving en gematigdheid vals gebleken. Steeds weer blijkt Baudets voorliefde voor troebel water.

De meeste aandacht ging uit naar Freek Jansen

Bij de presentatie van de eerste tien namen op de Forum-lijst voor de Tweede Kamer ging zaterdag direct de meeste aandacht uit naar de nummer zeven, Freek Jansen, fractiemedewerker en voorzitter van de jongerenafdeling. Ik lees even na wat er ook alweer met hem aan de hand was: een voormalige leidinggevende heeft over hem verklaard dat hij de Holocaust ‘relativeerde’ en gefascineerd was door ‘de economische formule van de nationaal-socialisten in de jaren dertig’. Jansen verwerpt deze aantijging, en dus is dit het woord van de één tegen dat van de ander.

Maar wat moeten we met zijn publieke uitspraken over ‘het eerste en laatste gevecht’ dat ‘honderdduizenden, nee miljoenen in de geest van Wodan’ zullen gaan voeren? Een strijd waarvoor niet alleen ‘overwinningsdrang’ nodig is, maar ook ‘overheersingsdrang’? En wat te denken van Jansens rol in het organiseren van de urenlange ontmoeting tussen Baudet, de Amerikaanse racist Jared Taylor en twee leden van het extreem-rechtse Erkenbrand? Eén van hen was Fausto Lancer, een zelfverklaarde ‘nazi’ die geen traan zou laten ‘als men de trein naar het oosten weer opstart’.

Deze zelfde Fausto liep vorig jaar rond op een Forum-bijeenkomst in Rotterdam. Baudet zei mij later dat de man is verzocht ‘niet meer te komen’. Maar met iemand als Joost Niemöller, die gastspreker was bij Forum, werkt hij nog steeds graag samen. Terwijl Niemöller rustig verklaart te ‘laf’ te zijn om ‘de vastgestelde waarheid over de Holocaust’ te bevragen, omdat de prijs daarvoor te hoog zou zijn. “Ik ben niet overtuigd dat er geen gaskamers zouden zijn”, is zijn dubbelzinnige boodschap.

Was Forum hiervoor afgestraft, dan was mij dat liever geweest dan voor de viruswaanzin.

