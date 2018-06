Er gaat een diep verontrustend signaal uit van de staalheffingen van Trump

Deze hoogconjunctuur helpt voorkomen dat de staalheffingen die hij zijn nauwste bondgenoten heeft opgelegd leiden tot een veel diepere economische en politieke crisis, waarin landen en regio’s bij het beschermen van hun eigen markt elkaar op steeds hardere wijze proberen af te troeven. De hoogconjunctuur geeft iedereen tijd om bij zinnen te komen.

Maar het onderliggende signaal dat uitgaat van de staalheffingen is wel diep verontrustend. Volgens Trump is namelijk bij het beschermen van de Amerikaanse staalproducenten de nationale veiligheid in het geding. Daarmee trekt hij expliciet in twijfel of trouwe leveranciers als Canada, Groot-Brittannië en de rest van Europa hun beloften wel zullen nakomen – en dat na zo lang gezamenlijk optrekken in goede en slechte tijden. De Canadese president Trudeau refereerde in zijn harde veroordeling van de heffingen niet voor niets aan het feit dat Amerikanen en Canadezen zij aan zij stonden bij het bestrijden van het nazisme.

Een scheuring tussen li­be­raal-de­mo­cra­ti­sche bondgenoten is wel het laatste wat we nodig hebben

Trump heeft eerder de naaste bondgenoten van de VS geschoffeerd, bijvoorbeeld door de Navo achterhaald te noemen, uit het Klimaatverdrag te stappen en Duitsland ervan te beschuldigen de euro te manipuleren om de VS te beschadigen. Ook liet hij zich niets gelegen liggen aan dringende Europese oproepen de nucleaire deal met Iran te handhaven, en besloot hij bijvoorbeeld zonder overleg met Zuid-Korea de top met Noord-Korea te schrappen (om die mogelijk nu weer te laten doorgaan). Internationaal overleg is complex, dat is absoluut waar, maar coalitievorming met bondgenoten levert wel een structuur om de wereld bestuurbaar te houden. Trump denkt als selfmade dealmaker dergelijk overleg kennelijk niet nodig te hebben.

Of de handelsoorlog nu van kwaad tot erger gaat, is afwachten. Maar met de opkomst van China, het soms destructieve gedrag van Rusland en de onrust in het Midden-Oosten is een scheuring tussen liberaal-democratische bondgenoten wel het laatste wat we nodig hebben. Uiteraard moeten Europese leiders zelf ook meer gezamenlijke slagkracht tonen om binnen de steeds instabielere wereldorde de belangen van hun burgers goed te behartigen. Dat geldt voor de economische belangen, maar ook voor de veiligheidsbelangen. Uit deze stap van de Trump-regering blijkt echter hoe weinig invloed ze hebben op het bijsturen van het huidige ‘America First’-beleid van Washington. Dat heeft nu al gevaarlijke kanten, en zeker als in de VS, Europa of wereldwijd het economische tij gaat keren.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.