Het is niet zo raar dat de Spaanse regering nu opheldering eist: heeft Catalonië zich wel of niet onafhankelijk verklaard? En namens wie heeft de Catalaanse president eigenlijk dat mandaat?

Want het is duidelijk dat het referendum waarop Puigdemont zich voornamelijk baseert illegaal was. Het Spaanse hooggerechtshof had het verboden, en hoe dan ook werd het referendum niet breed gedragen door de bevolking. Er was een zeer krappe meerderheid voor in het parlement en vrijwel alleen voorstanders gingen stemmen. Voor de goede orde: dat is niet de standaard. Ook in regio’s als Quebec en Schotland zijn referenda gehouden, maar daar gebeurde dit na langdurig politiek en constitutioneel overleg binnen de regio en tussen de regio en het centrum, waarna overigens bleek dat die wens niet leefde bij een meerderheid.

Er bestaat geen verenigde wens van ‘de’ Catalaanse bevolking om zich los te maken uit Spanje

Het is inmiddels duidelijk dat er ook in Catalonië zelf veel weerstand bestaat tegen onafhankelijkheid. Honderdduizenden gingen deze week de straat op om dat te benadrukken, en veel bedrijven vertrekken of dreigen daarmee. Er bestaat geen verenigde wens van ‘de’ Catalaanse bevolking om zich los te maken uit Spanje (en in één moeite uit door de EU), hoezeer Puigdemont met zijn ‘mandaat’ ook het tegendeel claimt.