Er bestaat een gelovig en een ongelovig zeker weten; de bewakers van de enige ware waarheid vind je overal

Toen de Amerikaanse schrijver Cormack McCarthy een paar weken geleden overleed, zag ik een fragment uit een zeldzaam interview dat hij eens gaf. Hij zei daarin iets bijzonders. Namelijk dat er iets in ons onbewuste of in ons weten is dat buiten de taal ligt, iets ongrijpbaars. Vaak komt het voor, zei hij, en ik citeer hier uit mijn hoofd, dat we even aarzelen voordat we iets formuleren. “Hoe zal ik het zeggen”, zeggen we dan. Blijkbaar weten we wat ‘het’ is, maar moeten we de woorden er nog bij zoeken. En de vraag is of dat ooit echt lukt.

Wat McCarthy zei rijmde mooi met een boek dat ik aan het lezen was. In de avonduren, moe van het woeden der gehele wereld, ging ik stapsgewijs door Een brief die niet meer dicht kan van theoloog en filosoof Johan Goud, met als ondertitel Gesprek met mijn ongelovige alter ego. Dat hele boek is een poging iets te zeggen over het onuitsprekelijke, al dan niet aangeduid met het woord God, of het woordje god.

Goud haalt graag dichters aan, zo ook Rutger Kopland over Leonardo da Vinci:

(...) hij moet hebben willen weten hoe een paard

wordt gemaakt, en hebben gezien

dat dat niet kon,

hoe het geheim van een paard zich uitbreidde

onder zijn potlood.

Maakte de prachtigste afbeeldingen, bekeek ze,

Verwierp ze.

Dat is het: onze afbeeldingen van de werkelijkheid, zij het geschetst of geschreven, zijn nooit de werkelijkheid zelf, we kunnen die benaderen, maar niet vangen. Het zit in ons om het te blijven proberen (‘Try again. Fail again. Fail better’ – Samuel Beckett), en dat moeten we vooral niet opgeven, als we maar weten dat gaandeweg het geheim zich alleen maar uitbreidt.

Goud erkent in zijn boek dat kerk en theologie het geheim vaak hebben willen vervangen door het dogma; het betekende voor hem dat hij zich lange tijd vervreemd voelde van het geloof, en voor mijzelf is dat niet anders. Intussen is het amusante dat er zowel een gelovige als een ongelovige variant bestaat van zeker weten hoe het allemaal zit; de bewakers van de enige ware waarheid vind je overal. Deze week dook er een op in NRC, waarin de secretaris van vereniging De Vrije Gedachte uitlegde dat de term atheïsme ‘volstrekt onnodig’ zou zijn in een rationele en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde wereld; daarin bestaat simpelweg geen ruimte voor de ‘absurditeiten van het theïsme’. Hij rationeel, de rest absurd – klaar is Kees.

Deze oprisping was een reactie op een column van Stine Jensen, die had beschreven hoe ze van een geharnast atheïsme was toegegroeid naar een ‘spiritueel atheïsme, aardiger naar gelovigen’. Ze is zich ervan bewust dat haar ongelovige uitgangspositie het resultaat is van haar opvoeding en ze wil haar ‘levensloop als atheïst verder uitdiepen, onderzoeken, doorvoelen’. Dat lijkt veel op wat Johan Goud gedaan heeft in zijn eigen, religieuze zelfgesprek.

Misschien duurt zo’n gesprek een leven lang, of misschien verstomt het onderweg, als het ‘het’ geen woorden meer nodig heeft. Zover ben ik nog niet, maar ik ga er wel een paar weken tussenuit. Een mooie zomer, beste lezers.