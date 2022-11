Energietoeslag als vakantiegeld: is dat echt nodig?

Wat gaat u doen met de energietoeslag, vroeg Trouw haar lezers op 1 november. Bij mij kwam direct de vraag op ‘en wat doet u met de kinderbijslag?’ Het is wellicht appels met peren vergelijken, maar toch...

De kinderbijslag gold bij mijn weten als financiële ondersteuning voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Op het internet vind ik: ‘In 1941 ingevoerd, een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van een kind’. Een geweldige regeling waar ik dankbaar gebruik van maakte in moeilijke financiële tijden. Ik was alleenstaand ouder met twee jonge kinderen en een ex-man die amper alimentatie kon betalen.

De kinderbijslag was nodig voor winterjassen, goeie kinderschoenen en het vullen van gaten. Later werd een deel het kleedgeld, waar mijn kinderen overigens fantastisch mee omgingen. Mijn tweeverdienende vrienden zetten destijds de kinderbijslag opzij voor de studie of een mooie reis. Realiseerden zij zich dat deze bijdrage ook een noodzakelijke inkomstenbron kon zijn? Ik heb het ze nooit gevraagd.

Niet inkomensafhankelijk

Ook nu nog vind ik vreemd dat de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk is, al gun ik een ieder zijn extra. Maar soms voelt het wat scheef als de bijslag als spaargeld opzij wordt gezet en men drie keer per jaar met vakantie gaat (wintersport, meivakantie in Europa en ‘s zomers naar Ecuador met de kids).

Of ben ik een jaloers kreng? Oké, misschien is er een vleugje nijd. Toch denk ik aan al die, vooral alleenstaande ouders, die net rondkomen. Kunnen zij niet wat extra kinderbijslag krijgen?

Waarom een financiële tegemoetkoming voor iedereen? Bevolkingsgroei stimuleren? Bij de oude regeling gold: hoe meer kinderen, hoe meer bijslag. Sinds 2012 ontvangt men hetzelfde bedrag per kind. Maar de regeling is nog altijd inkomensonafhankelijk, ondanks de enorm toegenomen welvaart. Hoe ‘zinnig’ is dat?

Eén pot maken

Niet iedereen heeft het nodig, terwijl andere gezinnen moeite hebben om rond te komen. De eveneens inkomensonafhankelijke energietoeslag geeft lucht voor hen die met torenhoge energierekeningen opgescheept zitten maar is ook voor velen overbodig. Het is hetzelfde verhaal.

Laten we één pot maken voor mensen die deze steun echt nodig hebben. Wat ik met mijn energietoeslag ga doen? Ik droom van een weekendje Texel, maar..., dat voelt wat dubbel na dit schrijven, dus toch maar naar het goede doel: de pot.

