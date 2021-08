En zo sluit het net zich rond de politici en advocaten die Trump steunden in zijn strijd tegen de verkiezingstuislag

De commissie van het Congres die de bestorming van het Capitool onderzoekt, legde deze week haar kaarten op tafel. Ze heeft documenten opgeëist die niet alleen licht moeten werpen op de gebeurtenissen van die zesde januari, maar ook op wat eraan vooraf ging.

En binnenkort volgt een in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek nooit vertoonde manoeuvre: leden van het Congres zelf zullen een dagvaarding krijgen om voor de commissie te verschijnen. Bovendien gaat de commissie hun telefoongegevens opvragen, om erachter te komen wie er in de onderzochte periode allemaal contact hebben gehad met het Witte Huis of met medestanders van president Donald Trump. Zo moet worden ontdekt of sommigen van hen misschien deel uitmaakten van een complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen teniet te doen. Daarmee krijgt de afrekening met de bestormers en degenen die hen ophitsten steeds meer vaart.

Bestorming op 6 januari

Op 6 januari protesteerden duizenden mensen tegen de formele vaststelling door het Congres van de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van afgelopen november. Honderden gingen het gevecht aan met de politie van het Capitool en drongen het gebouw binnen. Ze richtten vernielingen aan en bedreigden congresleden en vice-president Mike Pence, die de vergadering voorzat, met de dood. Een van de bestormers werd door een agent doodgeschoten.

De Amerikaanse justitie is bezig met grootscheepse vervolging van de oproerkraaiers. Er zijn er al meer dan 570 aangeklaagd. De meesten laten het niet op een proces aankomen, maar bekennen schuld aan het ‘demonstreren binnen het Capitool’, een overtreding waar een boete of een gevangenisstraf van hoogstens een half jaar op staat, of ‘het verstoren van een officiële gebeurtenis’, waarvoor je in het ernstigste geval 20 jaar kan krijgen.

Maar de commissie – die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen die Trump niet goed gezind zijn – zoekt de schuld bij een bredere groep. Ze stuurde officiële dagvaardingen naar het Witte Huis, dat alle informatie moet geven over de communicatie van toenmalig president Trump, vice-president Pence en een groot aantal andere medewerkers, en de complete lijst van telefoongesprekken naar en bezoekers van het Witte Huis op die dag.

Die gegevens moeten duidelijk maken of wat er in het Capitool gebeurde een ontsporing was, een onbedoeld gevolg van de woedende bezweringen van Trump dat het presidentschap hem gestolen was, of dat er een vooropgezet plan was om op die dag chaos te zaaien.

Ook buiten de politiek en het strafrecht worden mensen aangesproken op hun rol bij het twijfel zaaien aan de verkiezingsuitslag, en daarmee het veroorzaken van het oproer. Woensdag gaf een rechter in Michigan een aantal advocaten ervan langs die begin dit jaar voor haar hadden gestaan in een poging de verkiezingsuitslag van Michigan ongeldig te laten verklaren, omdat er fraude in het spel zou zijn.

Rechter Linda Parker had die eis afgewezen, maar daarmee was de kous niet af. In juli moesten de advocaten, Sidney Powell, Lin Wood en vijf collega’s, voor haar verschijnen om zich te verdedigen tegen een klacht van de tegenpartijen, de staat Michigan en de stad Detroit. Die vonden dat de advocaten het hof hadden misbruikt voor een politieke campagne, omdat de verhalen over fraude uit de lucht waren gegrepen. De bewijzen en getuigenverklaringen waarmee de advocaten waren gekomen waren flinterdun.

Rechter Parker bleek het daar volledig mee eens. “Deze rechtszaak werd aangespannen om het verhaal van een politieke partij te vertellen, totaal los van wettelijke aspecten.”

Ze gaf de advocaten opdracht zich bij te scholen in de regels die gelden voor het voeren van een proces en in het verkiezingsrecht. Ze moeten de kosten vergoeden die Michigan en Detroit hebben gemaakt om zich voor de rechter te verdedigen en ze adviseert de orde van advocaten in Michigan om hen voorlopig te schorsen of zelfs te schrappen van de lijst van advocaten die in de rechtbanken van de staat mogen werken.

Giuliani geschorst

Eerder al trof een van Trumps meest prominente verdedigers, Rudy Giuliani, een soortgelijk lot. In juli werd hij vanwege zijn uitlatingen over de verkiezingen tijdens juridische procedures als advocaat geschorst in Washington DC, en in augustus in New York, de stad waar hij ooit triomfen vierde als burgemeester.

Maar Giuliani zal heus nog wel eens een rechtbank van binnen zien. Dominion, de fabrikant van stemmachines, is de afgelopen maanden voortdurend door Trump en zijn aanhangers, waaronder Giuliani, beschuldigd het instrument te zijn van verkiezingsfraudeurs. Het bedrijf heeft een proces tegen hem aangespannen. Voor zakelijke- en reputatieschade eist het bedrijf 1,3 miljard dollar.

Deze week leverde de advocaat van Giuliani zijn eerste uitgebreide verdediging in. “Een aantal of alle uitspraken van Giuliani die onderwerp zijn van deze aanklacht, zijn in de kern waar”, zo hield hij vol.

Een verdere tegenvaller voor Giuliani is dat Igor Fruman, een Oekraïens-Amerikaanse zakenman met wie hij veel heeft samengewerkt, komende week schuld gaat bekennen aan aanklachten die verband houden met illegaal lobbywerk in politiek Washington voor klanten met Oekraïense en Russische achtergrond.

Tot nu toe betuigde Fruman zijn onschuld. De draai doet vermoeden dat hij met justitie tot een akkoord is gekomen. Waarschijnlijk hoort daarbij dat hij uitgebreid vertelt over wat anderen hebben misdaan.

Het lijkt onvermijdelijk dat hij daarbij ook het nodige zal vertellen over Giuliani en diens contacten met Oekraïne. Dat kan gaan over illegaal lobbywerk. Maar misschien horen we dankzij Fruman ook meer over Giuliani’s pogingen, vermoedelijk op verzoek van Donald Trump, om Oekraïne te bewegen Joe Biden en zijn zoon Hunter in diskrediet te brengen, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen.

Bas den Hond is correspondent in de Verenigde Staten en schrijft wekelijks een column.