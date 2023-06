En de Woke Prijs van het Jaar gaat naar...

Er is veel te doen geweest over de door BNNVara gecancelde eigen serie De doe-het-zelf Dictatuur die juist over de cancelcultuur en woke handelt. De serie belandde uiteindelijk niet op tv maar op NPO Plus dankzij omroep Max. Voor wie meer wil weten, lees de uitstekende tv-column van Renate van der Bas zaterdag in Trouw.

Fidan Ekiz (WNL) en Kees Schaap (BNNVara) maakten een serie over ‘woke’, ‘framing’ en ‘cancelcultuur’ (excuses voor mijn Nederlands). BNNVara vond een grap van omroepcoryfee Kees Schaap over negerzoenen in een kerstpakket grensoverschrijdend, stelde een persbericht op en zag af van uitzending. De serie omvat vier afleveringen die ik allemaal heb gezien. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat mijn honger naar een journalistieke zoektocht over het verschijnsel woke niet door de serie werd gestild. De doe-het-zelf Dictatuur is meer een egodocument waar een beetje van alles wordt gemixt, inclusief de emoties van de makers.

De waarde van de serie ligt niet in de inhoud ervan maar in de afwikkeling: de documentaire over cancelcultuur (uitsluiting op ideologische grond) is door BNNVara gecanceld wegens vermeende incorrectheid en kritiek op de omroep. BNNVara solliciteert hiermee op hilarische wijze naar de nog niet bestaande Woke Prijs van het Jaar (WPJ).

Uiterst boeiend is de explosieve confrontatie in het vierde deel tussen maker Kees Schaap en zijn baas BNNVara-directeur Suzanne Kunzeler. Hier krijgt de destructieve interne strijd binnen het linkse omroepwereldje zijn contouren: die van een worstelpartij tussen aanhangers van de nieuwe identiteitspolitiek en traditionele progressieven. Kees Schaap staat voor de tweede categorie: ‘Ik wil graag met jullie het debat aangaan wat kan nog wel en niet? Is woke-links anders dan oud-links? Ik ben oud-links, dat betekent dat je nooit onderscheid maakt tussen rassen en tussen gender.’

Schaap weigert zijn directeur een hand te geven

Kunzeler produceert nog een dooddoener: ‘We staan voor gelijkwaardigheid en gelijkheid, we staan voor openheid’. Maar de regisseur die zichzelf als ‘BNNVara-meubilair’ beschouwt, wordt feller en concreter: ‘Je hebt me zwart gemaakt voor het hele land in een persbericht, dank je wel Suzanne (…) Je gooit me voor de bus, en gaat mij nota bene als een racist neerzetten’. De conclusie van ‘oud-linksmeubilair’ Kees Schaap is onverbiddelijk: ‘Dit is wat cancelen is.’ Hiermee graveert hij het predicaat ‘woke’ achter het logo ‘BNNVara’. Hij weigert vervolgens zijn directeur een hand te geven.

Het toeval wil dat afgelopen weekeinde een andere affaire in de media speelde. De NRC-ombudsman maakte bekend dat een column van Rosanne Herztberger voor een enorme verdeeldheid had gezorgd binnen de krant. Hertzberger vond het nieuwe standbeeld van een zwarte vrouw in Rotterdam ‘een belediging’ omdat deze vrouw ‘niets bijzonder gepresteerd heeft’. Er kwamen veertig boze brieven binnen die de column soms ‘racistisch’ en ‘haatdragend’ vonden. Dit werd door een deel van de NRC-redactie ook gevonden. Of deze zaak ook in de categorie ‘woke’ hoort, is mij niet helemaal duidelijk. Wel dat er een groeiende onverdraagzaamheid heerst voor afwijkende of kritische meningen. Zowel bij sommige media als bij hun afnemers.

